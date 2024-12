Weihnachtsstimmung in Metzingen

Nach einer erfolgreichen Einstimmung in die Adventszeit mit dem beliebten Metzinger Weihnachtsmarkt, dem Weihnachtsdorf auf dem Kelternplatz, und der After Weihnachtsmarkt Party im Adlergarten – traditionell immer am zweiten Adventswochenende – geht es in Metzingen weihnachtlich weiter: In Metzingen’s kleinstem Stadtteil Glems gibt es am dritten Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt im alten Ortskern rund ums Glemser Rathaus. Das Besondere in Glems ist das Krippenspiel mit lebenden Tieren, das am Weihnachtsmarkt mehrmals an beiden Tagen aufgeführt wird. Der Glemser Weihnachtsmarkt mit dem Albtrauf und dem Rossfeld im Hintergrund ist gerade in den Abendstunden ein ganz besonderes Highlight – verbunden mit einer weihnachtlich-urigen und gemütlichen Stimmung.

Wer noch Inspirationen für Weihnachtsgeschenke braucht, dann ist die TouristInfo mit ihren regionalen Weihnachtsgeschenken eine sehr gute Anlaufstelle: Zum beliebten MetzinGin wurde jetzt ganz neu der Bio Apfel Wodka im Sortiment mitaufgenommen. Das Besondere daran sind die regionalen Zutaten: Der Wodka ist »made im Ländle« aus Bio-Biophärengetreide, Ermstäler Quellwasser und Apfelringen von Äpfeln aus Metzinger Streuobstwiesen. Im Gegensatz zum klassischen Wodka hat der Bio Apfel Wodka eine goldgelbe Färbung und einen eher fruchtigen Geschmack.

Zu kaufen gibt’s den neuen Bio Apfel Wodka in der TouristInformation. Die ist mitsamt dem ganzen MMT-Team in die Stuttgarter Straße 14 umgezogen. Der neue Standort im ehemaligen Hallhuber-Gebäude gleich neben dem Rathaus und unmittelbar neben dem Marktplatz ist ein weiterer zusätzlicher Baustein, um die Innenstadt im Sinne der erfolgreichen Initiative #kaufimstädtle nachhaltig zu beleben.

Die Initiative #kaufimstädtle wird auch 2025 weitergeführt mit zahlreichen Aktionen – ergänzend dazu gibt es neu #kaufaufmMarkt – eine Veranstaltungsreihe, um den Metzinger Wochenmarkt nachhaltig zu beleben und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Insgesamt fünf Aktionstage mit Rahmenprogramm und Musik sind 2025 auf dem Metzinger Wochenmarkt geplant.

Außerdem darf man auch schon gespannt einen Ausblick auf 2025 wagen: In Metzingen gibt’s 2025 »Deutschlands größtes Maultaschen Fäschdival« mit Maultaschen-Genussmeile und Rahmenprogramm am 21. und 22. Juni 2025. Ein weiteres spannendes Highlight im Sommer ist das große Stadt- und Heimatfest vom 4. bis zum 6. Juli 2025, da wird in Metzingen wieder drei Tage lang generationsübergreifend gefeiert!

Weitere Infos zu allen Veranstaltungen 2025 gibt’s unter www.metzingen.de/events.

