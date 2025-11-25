Weihnachtszauber auf Burg Katzenstein, Sa. 06. und So. 07.12.25

Die Burg Weihnacht auf Burg Katzenstein findet 2025 an drei Adventswochenenden im Dezember statt. Alle Jahre wieder verwandelt sich die Stauferburg in eine atmosphärische Kulisse voller vorweihnachtlicher Stimmung.

Im Burghof breitet sich unter dem großen Christbaum der Duft von Glühwein und Grillwurst aus und begleitet die Besucher durch die verwinkelten Gänge. Festlich beleuchtete Fenster und Mauern lassen Kinderaugen staunen, überall glitzert es nach Weihnachten, ein Anblick wie aus einem Wintermärchen. Im Weihnachtsland finden sich zahlreiche Geschenkideen für Groß und Klein: feine Porzellan-Nikoläuse, Weihnachtskugeln, handgefertigte Seifen, kunstvolle Kettlerarbeiten und liebevoll geschmückte Weihnachtsbäume mit hunderten Lichtern. Die große Krippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind zieht besonders die jüngsten Gäste in ihren Bann. Im Staufersaal bieten Händler kunstvolle Schmuckstücke, Mode und handbemalte Steine an, während die historische Brunnenstube mit über 1000 Jahren Geschichte zu stiller Besinnlichkeit einlädt. Das Knistern des Feuers im Ofen und die dicken Mauern schenken ein Gefühl tiefer Geborgenheit. Die Burgschänke »Zum Marstall« bietet schwäbische Küche, hausgemachte Kuchen und einen gemütlichen Ort zum Ausruhen und Aufwärmen. Für Unterhaltung sorgt das Duo Feuerzirkus »Der Nussknacker und sein Engel«, das bereits im Vorjahr zu den Attraktionen des Weihnachtsmarkts gehörte. Auf Stelzen bewegen sie sich durch die Burg, begrüßen die Gäste auf außergewöhnliche Weise und begeistern mit Gaukler-Shows, Walking-Acts und beeindruckender Akrobatik. Zudem wirken sie bei der Feuershow von Lumen Noctis mit, die jeden Samstag um 21 Uhr den jährlichen Feuerzauber gestaltet. Die Gruppe präsentiert eine eindrucksvolle Performance und macht die Burg Weihnacht zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Heitere Burgweihnacht auf Katzenstein, Sa. 6. und So. 7. Dezember, Sa. 13. und 14. Dezember, Sa. 20. und So. 21. Dezember

Öffnungszeiten jeweils Sa. 15 - 21.30 Uhr, So. 11- 18 Uhr, Burg Katzenstein, Dischingen, www.burgkatzenstein.de

Am Sonntag gibt es einen Busshuttel, kostenlos vom Parkplatz Härtsfeld See zur Burg