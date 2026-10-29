Weihnachtszauber in Reutlingen – Der Weihnachtsmarkt für Reutlinger und Gäste aus nah und fern (26.11 bis 22.12.)

Unter dem Motto »Lichterglanz zwischen Alb und Neckar-Weihnachten in Reutlingen erleben« präsentiert sich der Reutlinger Weihnachtsmarkt 2026 mit einem vielfältigen Konzept, das Tradition und neue Attraktionen miteinander verbindet. Täglich von 11 bis 20 Uhr verwandelt sich die Reutlinger Innenstadt in eine festlich geschmückte Weihnachtswelt, die Besucherinnen und Besucher jeden Alters zum Entdecken, Genießen und Verweilen einlädt. Das Herzstück des diesjährigen Weihnachtsmarktes bildet der Reutlinger Marktplatz. Ein eindrucksvolles Riesenrad lädt dazu ein, die festlich beleuchtete Innenstadt aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben. Während ein Kinderkarussell die Augen der jüngsten Gäste zum Strahlen bringt, sorgt eine Eislaufbahn für winterlichen Spaß und unvergessliche Momente. Auf der Live-Bühne erwartet die Besucherinnen und Besucher von Donnerstag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Darbietungen und stimmungsvollen Live-Performances. Ein vielfältiges gastronomisches Angebot mit winterlichen Köstlichkeiten, duftenden Leckereien und wärmenden Getränken rundet das Erlebnis ab. Ein besonderes Highlight für Familien entsteht auf dem Albtorplatz. Hier öffnet das Märchenwunderland seine Pforten und entführt kleine und große Besucher in eine zauberhafte Welt voller Fantasie und Weihnachtsfreude. Mit seinem neuen Konzept möchte der Reutlinger Weihnachtsmarkt 2026 weit mehr sein als ein traditioneller Adventsmarkt: Er soll ein lebendiger Treffpunkt für Menschen aller Generationen werden.

Reutlinger Weihnachtsmarkt 26. November bis 22. Dezember 2026, täglich 11 bis 20 Uhr, Innenstadt, Reutlingen, weihnachtsmarkt-rt.de