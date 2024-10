Weihnachtszauber in Schwäbisch Hall – das bedeutet, weihnachtliche Theateraufführungen für Klein und Groß, Adventsausstellungen im Hällisch-Fränkischen Museum oder in der Kunsthalle Würth, Kunsthandwerk-Markt um die Hospitalkirche, Fackel- und Nachtwächterführungen durch die Altstadt, Kinderprogramm im Lebkuchenhaus und natürlich der Weihnachtsmarkt auf einem der schönsten Marktplätze Süddeutschlands. Am Donnerstag, den 28. November, wird um 18 Uhr der Schwäbisch Haller Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz feierlich mit dem Kleinen Siedershof und dem Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V. eröffnet. Vor der historischen Kulisse des Marktplatzes präsentieren die Beschickerinnen und Beschicker ihr winterliches Warenangebot sowie Speisen- und Getränke. Das erste Wochenende steht im Zeichen des Kunsthandwerks. Ausstellerinnen und Aussteller aus der ganzen Region zeigen beim Kunsthandwerk-Markt auf dem Hospitalgelände ihre einzigartigen Kunstwerke. 2024 dürfen sich die kleinsten Gäste wieder auf ein abwechslungsreiches Kinderprogramm freuen: Das niedliche Lebkuchenhaus neben dem Rathaus wird einmal mehr zum Erlebnisort für Kinder. Der Weihnachtszauber wird umrahmt von zahlreichen musikalischen Beiträgen. Sängerinnen und Sänger sowie Duos und Walkingacts treten ab 28. November fast täglich auf der weihnachtlich geschmückten Bühne vor dem Rathaus auf. Vom 28. November bis zum 23. Dezember können Kundinnen und Kunden mit jedem Einkauf Stempel bei den teilnehmenden Händlerinnen und Händlern sammeln und einen von fünf Shopping-Gutscheinen im Gesamtwert von 500 € gewinnen. Mehr Infos zum Gewinnspiel gibt es unter schwaebischhall-aktiv.de.

Do. 28. November bis So. 22. Dezember, 11 bis 20 Uhr, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de/weihnachtszauber