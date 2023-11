Liebevoll dekorierte Hütten, Kunsthandwerk, originelle Geschenkideen, weihnachtliche Accessoires und natürlich viele verschiedene Glühweinsorten sowie herzhafte und süße Leckereien – all das bietet der Weihnachtsmarkt beim Weihnachtszauber in Schwäbisch Hall. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt ab dem 30. November bis einschließlich 20. Dezember täglich jeweils von 11 bis 20 Uhr. Am Eröffnungstag, den 30. November, haben die Stände ab 14 Uhr geöffnet. Am 20. Dezember um 19 Uhr findet schließlich der musikalische Abschluss des Weihnachtszaubers mit dem Großen Siedershof statt.

2023 dürfen sich die kleinsten Gäste wieder auf ein abwechslungsreiches Kinderprogramm freuen: Das niedliche Lebkuchenhaus vor dem Marktbrunnen wird einmal mehr zum Erlebnisort für Kinder. Hier gibt es die Weihnachtszauber-Backstube, Kinderbastelaktionen, Puppentheater, eine Märchenerzählerin und vieles mehr. Im Lebkuchenhaus macht das Kinderprogramm auch bei Regen, Schnee oder Wind richtig Spaß. Die festliche Atmosphäre auf dem Marktplatz wird abgerundet durch eine lebensgroße Krippe mit Stall, Ochs und Esel und der heiligen Familie am Fuße der großen Treppe.

Der Weihnachtszauber wird umrahmt von zahlreichen musikalischen Beiträgen. Sängerinnen, Sänger, Duos und Walkingacts treten ab 30. November fast täglich auf dem Marktplatz oder auf dem Rathausbalkon auf. Auf der großen Treppe sorgen der Kleine und Große Siedershof sowie der Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser für weihnachtliche Stimmung am Eröffnungstag. Das ausführliche Programm mit allen Veranstaltungen rund um den Schwäbisch Haller Weihnachtszauber gibt es auf www.schwaebischhall.de/weihnachtszauber.

Eröffnungstag:

Do. 30. November, ab 14 Uhr

Eröffnungsfeier, 18 Uhr

Musikalischer Abschluss: Mi. 20. Dezember, 19 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten: 11 bis 20 Uhr