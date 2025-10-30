Weihnachtszauber rund ums Schrozberger Schloss: Kleine Stadt, großes Funkeln, 12. bis 14.12.25

Es duftet nach Glühwein und Tannengrün – die festliche Stimmung hält Einzug in Schrozberg! Vom 12. bis 14. Dezember 2025 lädt der 47. Schroz-­berger Weihnachtsmarkt ums Schloss zum stimmungsvollen Adventserlebnis ein. Rund um das Schloss entsteht ein romantisches Winterdorf, das Besucherinnen und Besucher mit funkelnden Lichtern, weihnachtlicher Musik und stimmungsvoller Dekoration verzaubert. Kleine Stadt – großes Funkeln: Wenn Lichter Geschichten erzählen, Glühwein Herzen wärmt und der Duft von Tannengrün die Seele berührt – dann ist Weihnachtszeit in Schrozberg. Genau diese besondere Mischung aus Zauber, Genuss und Gemeinschaft macht den Schrozberger Weihnachtsmarkt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ob für einen entspannten Bummel, die Suche nach besonderen Geschenken oder einfach, um die Adventszeit gemeinsam zu genießen – der Weihnachtsmarkt bietet für alle etwas – von kunstvoll gefertigten Geschenkideen bis hin zu kreativen, nachhaltigen Produkten – hier wird jeder fündig. Auch im Genussbereich wird einiges aufgefahren: Glühwein, Bratwurst, süße Versuchungen und das geöffnete Schloss-Café am Samstag und Sonntag verwöhnen den Gaumen. Live-Musik, ein buntes Programm für Kinder mit Theater und Karussell sowie der Besuch des Weihnachtsmanns sorgen für Freude bei Groß und Klein. Der Schrozberger Weihnachtsmarkt besticht durch seine einzigartige Atmosphäre: Das historische Schlossgelände verwandelt sich in eine märchenhafte Kulisse – ein Ort, an dem Adventsträume wahr werden. Besonders macht den Schrozberger Weihnachtsmarkt, dass viele örtliche Vereine, Schulklassen, Kindergärten und Organisationen mitwirken. Jeder Besuch unterstützt also auch das regionale Ehrenamt.

Fr. 12. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Sa. 13. Dezember, 15 bis 21 Uhr, So. 14. Dezember, 12 bis 19 Uhr, Schloss Schrozberg, schrozberg.de