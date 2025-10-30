Weihnachtszeit in Schwäbisch Hall – Ein Zauber geht durch die Stadt, 27.11. bis 21.12.25

Weihnachtszauber in Schwäbisch Hall – das bedeutet, der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt auf einem der schönsten Marktplätze Süddeutschlands, weihnachtliche Theateraufführungen für Klein und Groß, Kunsthandwerk-Markt um die Hospitalkirche, Fackel- und Nachtwächterführungen durch die Altstadt und ein Kinderprogramm im Lebkuchenhaus. Am Donnerstag, den 27. November, wird um 18 Uhr der Schwäbisch Haller Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz feierlich mit dem Kleinen Siedershof und dem Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V. eröffnet. Vor der historischen ­Kulisse des Marktplatzes präsentieren die Beschicker ihr winterliches Warenangebot sowie Speisen- und Getränke. Das erste Wochenende steht im Zeichen des Kunsthandwerks. Aussteller aus der ganzen Region zeigen beim Kunsthandwerk-Markt auf dem Hospitalgelände ihre einzigartigen Kunstwerke. Hier wird gedrechselt, getöpfert, Glas geblasen, , Springerle-Formen geschnitzt uvm. ­Außerdem tragen Musiker und Puppenspieler zu einer einzigartigen Marktstimmung bei. 2025 dürfen sich die kleinsten Gäste wieder auf ein abwechslungsreiches Kinderprogramm freuen: Das Lebkuchenhaus am Marktbrunnen wird einmal mehr zum Erlebnisort für Kinder. Hier gibt es die Weihnachtsbackstube, Bastelaktionen und vieles mehr. Im Lebkuchenhaus macht das Kinderprogramm auch bei Regen, Schnee oder Wind richtig Spaß. Im Neuen Globe zeigen die Freilichtspiele an drei Terminen im Dezember das Kinder-und Familienstück »Die Wanze« und an zwei Tagen das Stück »Gretchen 89 ff.«. Gerhards Marionettentheater führt im Advent »Der gestiefelte Kater« auf. Am 21. Dezember lädt der Große Siedershof um 19 Uhr zu seinem traditionellen Abschlusskonzert auf dem Marktplatz und der Großen Treppe ein. Festliche Klänge verabschieden den Haller Weihnachtsmarkt und lassen den Zauber der Weihnacht ausklingen.

Do. 27. November bis So. 21. Dezember, 11 bis 20 Uhr, Marktplatz, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de/weihnachtszauber