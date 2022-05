Wein am See: Das Weindorf am Breitenauer See

Neuauflage des beliebten Weindorfes am ­Breitenauer See: Vom 24. bis 26. Juni 2022 bieten wieder 20 Weingüter aus dem Weinsberger Tal rund 170 verschiedene Weine zum Verkosten an. Außerdem sorgen Gastronomen für klassische und raffinierte Speisen.

Wenige Kilometer westlich von Heilbronn liegt der Breitenauer See. Nicht zuletzt aufgrund seiner idyllischen Lage zwischen sanften Hügeln, den Löwensteiner Bergen und den Weinbergen ist der See seit über 40 Jahren ein beliebtes Naherholungsgebiet. Neben Schwimmen und Bootfahren kann man an seinen Ufern angenehm Spazierengehen oder Radfahren.

Es erwartet Weinfreunde hier eine besondere Attraktion: ein Weindorf mit Blick auf den See. 20 Weingüter aus dem Weinsberger Tal bieten rund 170 verschiedene Weine zum Verkosten an. Dazu servieren verschiedene Gastronomen klassische und raffinierte Speisen. Damit schwingt sich »Wein am See« zu einem der Weindörfer mit der größten Auswahl an Weinbaubetrieben im ganzen Unterland auf. Den Wein rund um den Breitenauer See noch intensiver erleben kann man bei einer Rundfahrt mit dem Löwen-Express der Winzer vom Weinsberger Tal eG. Die Fahrten mit einer Dauer von ca. 60 Minuten und einer 2er-Weinprobe zum Preis von 12,50 Euro finden regelmäßig am Freitag und Samstag statt.

Am Sonntag begrüßen die Naturparkführer des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer die jüngsten Festbesucher zu einem Kinderprogramm rund um die Natur am Breitenauer See. Ebenso steht ein Mini-Bagger bereit und direkt neben dem Festgelände befindet sich der große Spielplatz des Naherholungsgebietes Breitenauer Sees.

Wer bei Wein am See dabei sein will, sichert sich seine Eintrittskarte am besten schon im Vorverkauf! Denn im Ticketpreis inklusive ist die Benutzung aller Verkehrsmittel des Heilbronner Verkehrsverbundes, ob von Heilbronn, Schwäbisch Hall, Bad Wimpfen oder Weinsberg. Ebenso inklusive ist die Benutzung der Busshuttle-Linien vom Bahnhof Willsbach und zahlreichen Gemeinden im Weinsberger Tal zur Veranstaltung. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren 1,00 Euro. Die Eintrittskarten sind bei den teilnehmenden Weingütern, der Tourist-Information Weinsberger Tal in Weinsberg und der Internetseite www.weinamsee.net erhältlich.

Wichtiger Hinweis: Hunde sind, wie auf dem ganzen Gelände des Naherholungsgebietes Breitenauer See, leider nicht gestattet.

Wein am See

Freitag 24. bis Sonntag 26. Juni, Breitenauer See

Fr. 17 bis 22 Uhr, Sa. 15 bis 22 Uhr, So. 11 bis 20 Uhr

Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder 6 bis 14 Jahre 1 Euro

www.weinamsee.net