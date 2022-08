Ganz entspannt ein Glas Wein genießen, ganz zentral in der Heilbronner Innenstadt, das ist bis einschließlich 20. August möglich. Denn inmitten der floral bepflanzten Hochbeete auf dem Kiliansplatz steht für rund einen Monat der Weinstand, der durch die Heilbronner Weindorfgemeinschaft unter der Federführung der Genossenschaftskellerei Heilbronn betrieben wird. Auch in diesem Jahr geben wieder einige Händler und Gastronomen Gutscheine aus, die am Weinstand direkt für ein Glas Wein eingelöst werden können. Livemusik gibt es jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Da sorgen Künstler und Ensembles mit Musik unterschiedlicher Genres für Wohlfühlatmosphäre auf dem Kiliansplatz. dg

Wein im Kiliansgarten

bis Samstag, 20. August 2022

jeweils Donnerstag und Freitag zwischen 14 und 20 Uhr

Samstags von 12 bis 20 Uhr

www.heilbronn.de/kiliansgarten