Wein über Berg und Tal Löwenstein

Weingenuss vor traumhafter Kulisse – das verspricht Wein über Berg und Tal. Vom 27. bis 29. Mai laden Weingüter an fünf Genussstationen in -Löwenstein zur Weinverkostung ein.

Wein über Berg und Tal, das kulinarische Wein-Wander-Event in den Löwensteiner Bergen, steht für ein eindrucksvolles Erlebnis. Schon die Anfahrt nach Löwenstein besticht durch die Aussicht entweder über das Weinsberger Tal oder den Blick auf das Bergstädtchen. Die Löwensteiner Berge bieten das ideale Terrain für eine abwechslungsreiche Wanderung von Genussstation zu Genussstation. Vom Bergstädtchen Löwenstein aus geht es durch alte Streuobstwiesen hinaus in die Landschaft. Umsäumt von alten und neuen Weinbergen wird der Wald des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald erreicht. Fast die ganze Zeit eröffnen sich fantastische Ausblicke auf den Breitenauer See und die ­Löwensteiner Berge.

Zur Landschaftskulisse gesellt sich der Genuss. An fünf Genussstationen inmitten der Reben verwöhnen diverse Weingüter aus dem Weinsberger Tal zusammen mit fünf Köchen der regionalen Spitzengastronomie die Wanderer. An jeder Genussstation werden Sitzmöglichkeiten angeboten, um Wein und Kulinarik bei bester Aussicht zu genießen. Während die Winzer sich um die perfekte Weinauswahl kümmern, werden hungrige Wanderer von fünf Gastronomen aus der ganzen Region mit besonderen Genüssen verwöhnt – von Kässpätzle über Flammkuchen bis hin zu Winzersteak und Panna Cotta.

Wem der Weg zu weit wird oder die Höhenmeter zuviel, der kann sich auch bequem mit dem Traktor-Shuttle von Station zu Station chauffieren lassen. Die Veranstaltung ist über die Verbindung S4 Bretten – Heilbronn – Öhringen und anschließend der Buslinie 635 nach Löwenstein zu erreichen.

Weingüter aus Obersulm: Weingut Alexander Heinrich (1), Weinkellerei Vollert (2), Weingut Laicher (3), Weingut Gruber (4), Weingut Erich Hirth (4)

Löwenstein: Weingut Koppenhöfer (1), Winzer vom Weinsberger Tal eG (2), Weingut Bihlmayer (3), Weingut Zipf (4)

Erlenbach: Erlenbacher Weingüter (5)

Gastronomie: Little Pinguin (1 und 2), Pier 58 (3), Mayer & Söhne Catering (4), Konditorei Café Sammet (6), Musikverein Löwenstein (6)

Wein über Berg und Tal

Sa. 27. bis Mo. 29. Mai, Löwenstein

Sa. 15 bis 21 Uhr, So. 11 bis 21 Uhr, Mo. 11 bis 19 Uhr

www.weintal.de/wubut