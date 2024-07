Wein und Genuss 2024 im Zeitwald Bad Rappenau

Bereits zum fünften Mal richten Michaela und Otto Gollerthan und ihr Team zur Einstimmung auf das Heilbronner Weindorf im Zeitwald in Bad Rappenau ihre heimelige und beliebte Veranstaltung Wein und Genuss an zwei Wochenenden aus. Es erwarten die Besucher 52 edle Tropfen in allen Qualitätsstufen aus den Kellern von ausgesuchten regionalen Spitzenweingütern wie GA Heinrich, Hirsch, Drautz & Able, sowie der WG Heilbronn, der Weinkellerei Willy aus Nordheim und der Schlosskellerei Affaltrach. Der Sortenvielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt. Nahezu die Hälfte der Weine sind trocken ausgebaut. Die Bandbreite reicht von den klassischen Sorten bis zu Sauvignon Blanc und edlen Cuvees. Außerdem gibt es eine Sekt- und Cocktailbar sowie schmackhafte Köstlichkeiten.

Wein und Genuss im Zeitwald Bad Rappenau

Fr- 16. bis So. 18. August und Fr. 23. bis So. 25. August

Freitag und Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr