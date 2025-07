Wein und Genuss in Bad Rappenau (15. bis 31.8.25)

Einen Vorgeschmack auf das Heilbronner Weindorf geben Michaela und Otto Gollerthan mit Team im Zeitwald in Bad Rappenau. Über 50 edle Sorten ausgewählter Spitzenweingüter wie GA Heinrich, Hirsch, Drautz & Able werden Gourmets aus Nah und Fern präsentiert. Die Sekt- und Cocktailbar, die selbst an die Fahrer denkt, lässt mit vier erlesenen Sekten ebenso wenig Wünsche offen. An den Samstagen lädt Sängerin Christa mit Top-Hits und Oldies zum Mitsingen und Tanzen ein. Stärken können sich die Besucher mit kulinarischen Delikatessen wie Angussteak, Flammkuchen, hausgemachte Maultauschen, Spanferkel, Raclette, Zwiebelkuchen oder gezupftes Hendl im Burger auf italienische Art. Zudem versorgt der Biergarten Klein und Groß mit traditionellem Speise- und Getränkeangebot.

Fr. 15. bis So. 17., Fr, 22. bis So. 24., Fr. 29. bis So. 31.August,

Fr./Sa. ab 16 Uhr, So. ab 11 Uhr, Zeitwald, Bad Rappenau