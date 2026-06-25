Weindorf in Feuchtwangen, 17. bis 19.07.26

Wenn Ende Juli die langen Sommerabende anbrechen, verwandelt sich der Scheiraplatz vor dem Fränkischen Museum in ein Weindorf voller Begegnungen und Genussmomente. Drei Tage lang dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine besondere Mischung aus erlesenen ­Weinen, feinen kulinarischen Spezialitäten und abwechslungsreicher Live-Musik freuen – eingebettet in die einzigartige Atmosphäre der historischen Altstadt Feuchtwangens. Mit dabei sind Winzerinnen und Winzer aus Franken, Baden, Württemberg und der Pfalz. Dazu präsentieren auch Feuchtwanger Betriebe eine exklusive Auswahl erlesener Weine, unter anderem mit internationalen Tropfen. Für kulinarische Vielfalt ­sorgen neben klassischen Weindorf-Gerichten wie Flammkuchen oder Winzervesper auch ­moderne Angebote – von Wildbratwürsten bis hin zu Burgern, Waffeln oder vegetarischen Alternativen. Für alle die keinen Wein Trinken, stehen auch Bier sowie alkoholfreie Getränke bereit.

Weindorf Feuchtwangen, Fr. 17. bis So. 19. Juli, Feuchtwangen, www.tourismus-feuchtwangen.de