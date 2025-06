Weindorf in Feuchtwangen, 25. und 26.07.25

Vom 25. bis zum 27. Juli findet in Feuchtwangen auf dem Platz zwischen den beiden Museen ein Weindorf statt. Offiziell eröffnet wird das Weindorf durch Bürgermeister Patrick Ruh um 18.30 Uhr. Die ersten Gäste können jedoch bereits ab 17 Uhr die verschiedenen Weine genießen. Um 18 Uhr gibt außerdem der Feuchtwanger Spielmannszug ein Standkonzert. Winzer aus Baden, aus der Pfalz und aus Württemberg bieten ihre Weine an. Der örtliche Weinladen bietet außerdem Frankenweine und ausländische Weine an. Mit Flammkuchen, Winzervesper, Wildbratwürsten oder Waffeln ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. An allen drei Tagen sorgen die »Wandernden Wirtshausmusikanten« für Unterhaltung.

Fr. 25. bis So. 27. Juli, Öffnungszeiten: Fr. und Sa. 17 bis 1 Uhr, Sonntag: 14 bis 21 Uhr, Feuchtwangen, www.feuchtwangen.de