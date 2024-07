Weindorf in Feuchtwangen vom 12. bis zum 14. Juli

Vom 12. bis zum 14. Juli 2024 findet in Feuchtwangen auf dem Platz zwischen den beiden Museen ein Weindorf statt. Offiziell eröffnet wird das Weindorf durch Bürgermeister Patrick Ruh und die in diesem Jahr neugewählte fränkische Weinkönigin Lisa Lehritter um 18.30 Uhr. Die ersten Gäste können jedoch bereits ab 17 Uhr die verschiedenen Weine genießen. Winzer aus Baden, aus der Pfalz und aus Württemberg bieten ihre Weine an. Der örtliche Weinladen bietet außerdem Frankenweine und ausländische Weine an. Mit Flammkuchen, Winzervesper, Wildbratwürsten oder Waffeln ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Freitag- und Samstagabend sorgen die »Wandernden Wirtshausmusikanten« für Unterhaltung. Am Sonntagnachmittag ist der Alleinunterhalter Martin Schaffner auf dem Weindorf zu Gast. Am Sonntag um 16.15 Uhr findet im Fränkischen Museum eine öffentliche Führung statt, bei der es auch um den Wein und seine Ausschankgefäße geht. Die Geschichte des Weins ist eine Parallele zur Geschichte der Menschheit. Wie lange die Menschen Wein zu schätzen wissen, zeigt sich in unzähligen historischen Kunstwerken, Gemälden und Keramiken. Das Weindorf ist Freitag und Samstag von 17 Uhr bis 1 Uhr geöffnet. Am Sonntag von 14 Uhr bis 21 Uhr. Mehr Infos gibt es bei der Tourist ­Information Feuchtwangen, Marktplatz 1, 91555 Feuchtwangen, Tel: 09852-904-55, Mail: touristinformation@feuchtwangen.de.

Fr. 12. bis So. 14. Juli, ab 17 Uhr, Feuchtwangen, www.tourismus-feuchtwangen.de