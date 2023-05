Weindorf Neckarsulm & verkaufsoffener Sonntag

Das erste Juni-Wochenenden wird ein Wochenende voller Genuss. Das traditionelle Weindorf Neckarsulm wird eröffnet von Oberbürgermeister Steffen Hertwig und der Württembergischen Weinkönigin Carolin Häußer aus Winnenden. Neben vielfältiger Weinauswahl wird das gesamte Wochenende von einem gemischten Musikprogramm untermalt. Die Musikkapelle Biberach sorgt am Eröffnungstag für eine gute Stimmung. Auch die Musik Acts am Samstag von Phillip Lumpp und die Band »die 5 lustigen 4« und am Sonntag von der Bigband Musikschule und Musikkapelle Obereisesheim, spielen Gute Laune Musik. Shoppingspaß und eine Modenschau runden den verkaufsoffenen Sonntag ab.

Weindorf Neckarsulm Fr.2. Juni, ab 17 Uhr bis So. 4.Juni, ab 11 Uhr, verkaufsoffener Sonntag ab 13 - 18 Uhr, Marktplatz Neckarsulm, www.neckarsulm.de