Weinfest Lauda: Wein, Genuss und Kultur, 19. bis 21.06.26

Vom 19. bis 21. Juni verwandelt sich die historische Altstadt von Lauda wieder in eine lebendige ­Genussmeile. Wenn der Duft von frisch zubereiteten Speisen durch die Gassen zieht und das Klingen der Weingläser die Luft erfüllt, lädt das traditionelle Weinfest Einheimische und Gäste zu drei Tagen voller Lebensfreude ein. Der Startschuss fällt am Freitag, den 19. Juni, um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Bürgermeister Dr. Lukas Braun wird mit dem feierlichen Weinfassanstich das Fest offiziell ­eröffnen. Begleitet wird er von den Taubertäler Weinhoheiten Mareike Fries und Clara Murphy ­sowie den zünftigen Klängen der Heckfelder ­Musikanten. Neben allen städtischen Winzerbetrieben gibt es auch einige neue Weinfeststände zu entdecken – ein Highlight für Stammgäste und ­Neuentdecker gleichermaßen. Passend zu den ­erlesenen Weinen bietet das Fest eine Vielfalt, die keine Wünsche ­offen lässt. Besucher können die klassische Bratwurst und Steaks sowie herzhaften Flammkuchen genießen oder sich von türkischen und russischen Spezialitäten verzaubern lassen. Für den süßen Hunger werden Kaffee, Kuchen und diverse Leckereien geboten.

Die gesamte Altstadt wird zur Bühne. Auf insgesamt drei Hauptbühnen und im angesagten »Winebeat Hof« ist von klassischer Blasmusik über Pop, Rock bis hin zu Techno-Beats für jeden Geschmack etwas dabei. Abgerundet wird das kulturelle Programm beispielsweise mit Aufführungen der Karatekids und der Tanzgruppen der Narrengesellschaft. Auch die kleinen Besucher erleben unvergessliche Tage. Neben dem Kinderkarussell und dem actionreichen Bungeetrampolin an allen drei Tagen wartet am Sonntag ein besonderes Programm: Die Kinderanimateurin Button Betty sorgt für leuchtende Augen und Bastelspaß, während der Kinderflohmarkt zum Stöbern einlädt. Fußballfans aufgepasst! Am Weinfestsamstag wird das Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM live übertragen. ­Gemeinsam jubeln, mitfiebern und anstoßen – die perfekte Kombination aus Sport-Emotion und Weinfest-­Ambiente.

Damit die Besucher die tauberfränkischen Weine unbeschwert genießen können, bietet es sich an, das hervorragende ÖPNV-Angebot sowie die Taxi- und Fahrdienste des Main-Tauber-Kreises zu nutzen und das Auto sicher zu Hause stehen zu lassen! Einfach vorbeikommen und die einzigartige Atmosphäre in Lauda erleben.

Öffnungszeiten

Fr. 19. Juni: 17 bis 24 Uhr, Ausschank- und Musikende: 23.30 Uhr

Sa. 20. Juni: 17 bis 24 Uhr, einzelne Stände öffnen bereits früher, Ausschank- und Musikende: 23.30 Uhr

So. 21. Juni: 11 bis 18 Uhr: Der Stand der KjG Lauda im Pfarrhof hat länger geöffnet, Ausschank- und Musikende: spätestens 20.30 Uhr

Weinfest Lauda, Fr. 19. bis So. 21. Juni, Altstadt Lauda, Lauda-Königshofen, www.lauda-koenigshofen.de