Weingut Kurz-Wagner: Gemütliches Weinfest auf dem Haigern (7. bis 10.8.26)

Vier Tage fühlen wie im Urlaub in der »schwäbischen Toskana« – möglich macht‘s das traditionelle Weinfest auf dem Haigern. Geboten wird ein mediterranes Ambiente mit toller Aussicht inmitten der Weinberge. Hier können Gäste den Spätsommer mit edlen Gutsweinen, prickelndem Secco und Sekt auf der Sonnenterrasse, im Innenhof oder im Garten des Weinguts Kurz-Wagner genießen. Für kulinarische Verwöhnung sorgt Mayer Eventcatering aus Erligheim mit regionalen Spezialitäten. Dazu gibt es angenehme Hintergrundmusik und später stimmungsvolle Hits von DJs. Am Sonntag sorgt das italienische Duo William pure music mit Gitarre und Gesang für Urlaubsfeeling.

Fr. 7. bis Mo. 10. August, Weingut Kurz-Wagner, Haigern 8

74388 Talheim, www.kurz-wagner.de