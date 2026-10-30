Weinsberger Weihnachtsmarkt 2026: Premiere am ersten Adventswochenende

Am 28. und 29. November 2026 findet erstmals der neu konzipierte Weinsberger Weihnachtsmarkt rund um die Johanneskirche statt. In stimmungsvoller Atmosphäre erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot mit kulinarischen Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Musik und Aktionen für Kinder.

Der neue Weihnachtsmarkt steht ganz im Zeichen der Gemeinschaft. Zahlreiche Vereine, Organisationen, Institutionen, Schulen, Kindergärten und engagierte Bürgerinnen und Bürger bündeln ihre Kräfte und gestalten gemeinsam einen zentralen Weihnachtsmarkt für Weinsberg und die Umgebung.

Damit wird eine langjährige Tradition weiterentwickelt. Die bisherigen Weihnachtsmärkte am Backhaus und im Kernergarten wurden über viele Jahre von der AWO Ortsverein Weinsberger Tal sowie dem Justinus-Kerner-Verein und Frauenverein Weinsberg e. V. mit großem Engagement organisiert. Dafür gilt den bisherigen Organisatorinnen und Organisatoren ein herzlicher Dank.

Die Vorbereitung des neuen Marktes wird ebenfalls maßgeblich von einem ehrenamtlichen Organisationsteam getragen. Unterstützt wird es von zahlreichen Beteiligten aus der Weinsberger Stadtgesellschaft, dem Tourismus im Weinsberger Tal e. V., der evangelischen Kirchengemeinde sowie der Stadt Weinsberg.

„Immer wieder haben wir gehört, dass es schön wäre, wenn es einen gemeinsamen Weihnachtsmarkt gäbe“, erklärt das ehrenamtliche Orgateam den Impuls für die Neuausrichtung.

Rund um die festlich beleuchtete Johanneskirche sowie im Ostchor erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Angebot. Neben kulinarischen und kunsthandwerklichen Ständen gibt es ein Bühnenprogramm und ein Mitmachprogramm für Kinder. Für Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist ein Shuttlebusverkehr vorgesehen.

Die Eckdaten:

Samstag, 28. November 2026: 15.00–21.00 Uhr

Sonntag, 29. November 2026: 11.00–17.00 Uhr, Beginn im Anschluss an den Gottesdienst

Ort: Rund um die Johanneskirche in Weinsberg

Der neue Weihnachtsmarkt soll ein Ort der Begegnung werden und einen stimmungsvollen gemeinsamen Start in die Adventszeit ermöglichen. Veranstalter des Weinsberger Weihnachtsmarktes 2026 ist die Stadt Weinsberg.