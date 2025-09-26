Weller Rocknacht mit Good News, 18.10.25

Die legendäre Weller RockNacht findet am Samstag, den 18. Oktober, erneut in Bietigheim statt und verspricht eine mitreißende Nacht voller Livemusik, kulinarischer Genüsse und erfrischender Getränke.

Das Event hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Highlight im regionalen Veranstaltungskalender entwickelt und zieht Musikbegeisterte aus dem gesamten Umland an. Auch 2025 wird die Weller RockNacht wieder zum Treffpunkt für alle, die rockige Sounds und gute Stimmung schätzen.

Ab 19 Uhr öffnet die Verkaufshalle in der Geisinger Straße 55 in Bietigheim-Bissingen ihre Türen und verwandelt sich in eine stimmungsvolle Location für Rockfans. Auf der Bühne sorgt ab 21 Uhr die erfahrene Band Good News für den musikalischen Höhepunkt. Mit einem abwechslungsreichen Mix aus klassischen Rock-Hits und modernen Titeln bringen die Musiker das Publikum in Bewegung. Charakteristisch für Good News sind druckvolle Gitarrenriffs, leidenschaftlicher Gesang und eine energiegeladene Live-Show, die keine Wünsche offenlässt.

Neben der Musik bietet die Veranstaltung auch kulinarisch ein breites Angebot. Frisch zubereitete Burger, knusprige Pommes und weitere Spezialitäten sorgen für die nötige Stärkung. Die Getränkekarte überzeugt mit einer großen Auswahl an Cocktails, Bieren, Weinen und alkoholfreien Optionen. Die Kombination aus Musik, Essen, Drinks und entspannter Atmosphäre macht die Weller RockNacht zu einem rundum gelungenen Erlebnis. Ein frühzeitiges Eintreffen lohnt sich, sowohl für die besten Plätze vor der Bühne als auch für das volle Genusserlebnis. Auch in diesem Jahr wird mit einer ausverkauften Halle gerechnet, denn die einzigartige Mischung aus handgemachtem Rocksound, Festivalstimmung und bester Bewirtung macht die Nacht zu einem absoluten Publikumsmagneten.

Weller RockNacht, Sa. 18. Oktober, ab 19.00 Uhr, Geisinger Str. 55, Bietigheim, www.rocknacht-weller.de

Die Tickets für die Weller Rocknacht sind bereits im Vorverkauf für 10 € und an der Abendkasse für 13 € erhältlich.