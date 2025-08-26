Wert-Wies‘n in Künzelsau: Es wird zünftig, 09. bis 12.10.25

Vom 9. bis 12. Oktober 2025 verwandelt sich das Festgelände am Kocherufer in Künzelsau in einen bunten Vergnügungspark. Von Donnerstag bis Sonntag herrscht Festbetrieb im Zelt. Auf dem beliebten Wert-Wies’n Volksfest warten auf Groß und Klein Autoscooter, Entenangeln, Kinderkarussell und Wurfbuden. Abgerundet wird das Angebot mit Süßwaren und Eis. Natürlich dürfen das Maß Bier, das halbe Hähnchen und auch die Käsespätzle im Festzelt nicht fehlen.

Von traditionellen Programmpunkten bis zum ­Jugend- und Studentenangebot wird viel geboten. Der Betrieb auf dem Festplatz startet am Donnerstag um 12 Uhr mit dem Mittagstisch zu vergünstigten Preisen für Senioren. Von 14 Uhr bis 16 Uhr folgt beste Unterhaltung mit den »Mouschdpiloten«. Der Donnerstagabend steht ganz im Zeichen der Jugend. Jeder Schüler, Student und Azubi, der zwischen 18 und 20 Uhr in Tracht kommt, erhält ein Glas Sekt gratis. Darüber hinaus gibt es für diese Zielgruppe vergünstigte Preise. DJ Freddy und DJ M-Jay legen auf, der Eintritt ist frei.

Am Festwochenende treffen Lederhosen auf E-­Gitarre. Festbetrieb ist am Freitag und Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr. Der offizielle Festauftakt findet am Freitag, 10. Oktober um 19 Uhr statt. Bürgermeister Stefan Neumann wird den Abend wie immer mit dem traditionellen Fassanstich eröffnen. Begleitend dazu heizt die Band »FRONTAL – Party pur« den Besuchern im großen Festzelt ein. Der internationale Top-Party-Act aus Bayern wurde mehrmals als die beste und erfolgreichste Partyband Deutschlands ausgezeichnet. Einlass ab 18 Uhr. Auch am Samstag ist gute Laune garantiert. Ab 19 Uhr sorgt im Festzelt die bayerische Partyband »Zruck zu dir« für Stimmung. Die Band verbindet bayerische Volksmusik mit modernen Partykrachern, Schlagerhits und legendären Rocksongs. Einlass ab 18 Uhr. Der Sonntag beginnt mit dem Weißwurstfrühstück und Festbetrieb mit »Die fröhliche Dorfmusikanten«. Der Eintritt ist frei. Parallel dazu gibt es von 11 bis 16 Uhr einen Flohmarkt auf dem Wertwiesengelände, auf dem die Besucher stöbern und feilschen können. Reservierungen für den Flohmarkt unter info@geros-­flohmarkt.de, 0172 7976002.

Highlights:

Do. 9. Oktober:

14 Uhr: »Mouschdpiloten«

18 Uhr: DJ Freddy und DJ M-Jay

Fr. 10. Oktober:

19 Uhr: Fassanstich durch Bürgermeister Stefan Neumann, »FRONTAL – Party pur« im großen Festzelt

Sa. 11. Oktober:

19 Uhr: Partyband »Zruck zu dir«

So. 12. Oktober:

11 Uhr: »Die fröhlichen Dorfmusikanten«

Wert-Wies‘n, Do. 9. bis So. 12. Oktober, Festplatz, Künzelsau, www.kuenzelsau.de