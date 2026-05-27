White Party 2026 – MANIGOO, 10.06.26

In Ladenburg ist die White Party presented by Moët & Chandon seit Jahren ein fester Termin im Kalender: einmal im Jahr mit über 1.500 Gästen in Weiß. Dieses Format überträgt MANIGOO jetzt auf das Schlossgut Lautenbach – mit dem Ziel, auch in der Region Heilbronn einen Jahresevent aufzubauen, der sich langfristig etabliert. Für Marion Schneider, Gründerin von MANIGOO, ist das auch eine persönliche Rückkehr: Sie kommt ursprünglich aus der Region Heilbronn. Das Schlossgut Lautenbach biete für sie den richtigen Rahmen – Platz, Charakter, ein eingespieltes Vor-Ort-Team. Der Dresscode an diesem Abend: Strictly White! Tickets sind über Diginights erhältlich.

Die White Party ist mehr als nur ein Event – sie ist ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung stets schnell ausverkauft und zieht eine zahlungskräftige Gästeschar an, die das luxuriöse Flair schätzt.

Mi. 10. Juni, 17:30 Uhr, Schlossgut Lautenbach, Oedheim, www.manigoo.com