Kindertag in der Wilhelma Stuttgart

Ein Tag in der Wilhelma lohnt sich – nicht nur – für Kinder und ihre Familien eigentlich immer. Aber am Pfingstmontag, dem 29. Mai, gibt es für die kleinen Wilhelma-Fans neben den fast 1.200 Tierarten und über 8.500 Pflanzenarten noch viel mehr zu erleben. Dann feiert der Zoologisch-Botanische Garten seinen jährlichen Kindertag mit tollem Mitmachprogramm und vielen Attraktionen.

Als größtes Highlight am Wilhelma Kindertag warten mehrere Hüpfburgen auf die kleinen Besucher*innen. Diese sind nicht zu übersehen und auf der Wiese bei den Flamingos zu finden. Neben den Spielplätzen und Stationen der Kinderturnwelt ist auch die Rollende Kinderturnwelt vor Ort und lädt zu einem spielerischen Bewegungsparcours ein. Außerdem zeigen die Auszubildenden der Wilhelma, wie man Pflanzen richtig eintopft, damit sie anschließend auch im heimischen Garten gut wachsen und gedeihen – das Ergebnis dürfen die kleinen Gärtner*innen anschließend natürlich mit nach Hause nehmen. Auch die Teddyklinik Tübingen ist wieder vor Ort – die Kinder können also ein eigenes Kuscheltier mitbringen und dieses verarzten lassen. Neben einer Zaubershow und einem Seifenblasenkünstler gibt es die Gelegenheit, die Helden aus der beliebten Kinderserie »Paw Patrol« live zu treffen. Wer mag, kann sich beim Kinderschminken auch selbst in ein Tier verwandeln. Für fruchtige Stärkung sorgt Marché International am Restaurant Amazonica: Hier entsteht im Laufe des Vormittags ein riesiger Erdbeerkuchen, der anschließend gegen einen kleinen Betrag an die hungrigen Wilhelma-Gäste verkauft wird. Der Erlös wird komplett an ein Artenschutzprojekt der Wilhelma gespendet. Zu Spiel, Spaß und guter Laune tragen am Kindertag selbstverständlich auch die tierischen Bewohner der Wilhelma bei: Die Fütterungen der Seelöwen, Gorillas und Bonobos sind absolute Höhepunkte.

Das gesamte Programm des Wilhelma-Kindertags beginnt am 29. Mai um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Grundsätzlich sind alle Angebote im Eintrittspreis enthalten. Kinder unter 6 Jahren haben wie immer freien Eintritt. Das komplette Programm findet sich auf der Internetseite www.wilhelma.de in der Rubrik Veranstaltungen.

