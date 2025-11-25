Winter-Programm in Metzingen: Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür – und in Metzingen sowie den Stadtteilen beginnen die Vorbereitungen für eine stimmungsvolle Adventssaison. Mit mehreren atmosphärischen Veranstaltungen, regionalen Geschenkideen und einem Ausblick auf kommende Höhepunkte lädt die Stadt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Region herzlich ein, die festliche Zeit gemeinsam zu erleben.

Bereits am 28. November startet die stimmungsvolle Adventszeit in Neuhausen mit dem Neuhäuser Lichterglanz an der Äußeren Kelter. Warmes Licht, gemütliches Beisammensein und regionale Spezialitäten stimmen auf die kommenden Wochen ein. Den Auftakt im Dezember macht das beliebte Weihnachtsdorf auf dem Kelternplatz. Vom 5. bis 7. Dezember erwartet Besucherinnen und Besucher ein liebevoll dekoriertes Hüttendorf mit kulinarischen Spezialitäten, Kunsthandwerk und gemütlicher Adventsstimmung. Nur einen Tag später, am Samstag, den 6. Dezember, lädt der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt zum Bummeln, Verweilen und Genießen ein. Händler, Vereine und Gastronomen sorgen für ein vielfältiges Angebot im Herzen der Stadt. Ein besonderes Erlebnis bietet eine Woche später der Weihnachtsmarkt in Glems, der am 13. und 14. Dezember rund um das historische Rathaus stattfindet. Inmitten alter Fachwerkhäuser entsteht eine einzigartige, urige Atmosphäre. Zu den Höhepunkten zählt das traditionelle Krippenspiel mit lebenden Tieren, das an beiden Tagen Groß und Klein begeistert. Für alle, die noch auf der Suche nach passenden Präsenten sind, gibt es in Metzingen zahlreiche regionale Geschenkideen: originelle Metzingen-Tassen in verschiedenen Ausführungen, Metzinger Maultaschen-Produkte und Geschenkideen, Bücher rund um die Stadt und ihre Traditionen, die »Metzimaus« als Plüschfigur sowie den beliebten MetzinGin und den Metzinger Bio-Apfel-Wodka. Perfekt für alle, die Metzingen lieben – oder noch entdecken möchten!

Auch über die aktuelle Saison hinaus dürfen sich die Menschen in Metzingen auf vielseitige Veranstaltungen freuen. Besonders hervorzuheben ist das Maultaschen Fäschdival, das 2026 aufgrund der großen Resonanz auf drei Tage erweitert wird. Vom 19. bis 21. Juni lockt es mit köstlichen regionalen Spezialitäten, Musik und einem vielfältigen Rahmenprogramm. Die Eröffnungsveranstaltung am Freitag wird mit dem beliebten Afterwork vor dem Rathaus kombiniert. Ein weiteres Highlight in Metzingen ist das Open-Air-Kino in der Motorworld, das 2025 erstmals dort stattfand, mit einem Besucherrekord begeisterte und eindrucksvoll gezeigt hat, wie vielfältig das Veranstaltungsangebot in Metzingen ist. Daneben sind wieder zwei verkaufsoffene Sonntage (12. Juli und 27. September) sowie zahlreiche Wein-Events geplant, die ein breites Publikum ansprechen sollen.

Das Winter-Programm in Metzingen

Fr. 28. November: Neuhäuser Lichterglanz

Fr. 5. bis So. 7. Dezember: Weihnachtsdorf auf dem Kelternplatz

Sa. 6. Dezember: Weihnachtsmarkt in der Metzinger Innenstadt

Sa. 13. und So. 14. Dezember: Uriges Weihnachtsmarktwochenende in Glems

Infos zu allen Veranstaltungen: www.metzingen.de/events