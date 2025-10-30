Winter, Wunder, Weihnachtsglanz: Der Öhringer Weihnachtsmarkt, 28.11. bis 14.12.25

Der Öhringer Weihnachtsmarkt lädt vom 1. bis 3. Adventswochenende zu einem festlichen Erlebnis für die ganze Familie ein. Oberbürgermeister Patrick Wegener eröffnet den Weihnachtsmarkt am 28. November um 17 Uhr vor der Stiftskirche. Bevor die Weihnachtsmänner des Stadtmarketingvereins Öhringen. Lieblingsstadt. insgesamt 450 Freikarten für eine Fahrt mit dem Dampfbähnle an die anwesenden Kinder verteilen, spielt ein Ensemble der Jugendmusikschule und beim gemeinsamen Singen kommen alle in den Genuss der wärmenden Weihnachtszeit. Die obligatorische Wurst, Kartoffelzapfen, Langos, traditionelle polnische Köstlichkeiten oder sächsischer Stollen sorgen für kulinarischen Genuss. Glühwein, Glüh-Gin und Punsch wärmen von innen. Für Kinder gibt es einen Briefkasten für die Post ans Christkind am Eingang zum Schlosshof. Märchenkisten, ­Krippen und von Kindern geschmückte Bäume bringen festliches Flair in die Stadt. Im Schlosskeller präsentieren 13 Aussteller Kunsthandwerk, während im Blauen Saal die Modelleisenbahn ihre Runden dreht. Anlässlich des 20-Jähringen Jubiläums des Obergermanisch-Raetischen Limes als UNESCO-Welterbe zeigt die Stadt Öhringen im Treppenhaus des Schlosses eine Sonderausstellung. Das rustikale Wintergrillen im Hofgarten, begleitet von dem Projekt »Leuchten für Öhringen« ist auch wieder mit dabei. Bereits am Sonntag, 23. November, findet von 11 bis 16 Uhr das Zinngießen mit ­Museumscafé im Weygang-Museum statt. Die beliebte und in diesem Jahr 60. Glücksscheinaktion des Stadtmarketingvereins Öhringen. Lieblingsstadt. lockt bei jedem Einkauf mit tollen Gewinnen.

Fr. 28. November, bis So. 14. Dezember, jeweils Freitag bis Sonnatg. Öffnungszeiten: freitags 16 bis 22 Uhr, samstags 12 bis 22 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr, Innenstadt Öhringen (Marktplatz, Schlosshof, Schlosskeller und Rathaus), www.oehringen.de