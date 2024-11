Winterdorf und Weihnachtsshopping in der City Neckarsulm

In diesem Jahr verbreitet das städtische Citymanagement wieder festliche Stimmung mit dem Veranstaltungsformat »Shop´in Neckarsulm: Winterdorf und Weihnachtsshopping in der City«. »Das Winterdorf mit Weihnachtsshopping in der City lädt die Neckarsulmer dazu ein, sich in gemütlicher Atmosphäre zu treffen, Weihnachtseinkäufe zu erledigen und das Angebot der regionalen Gastronomie zu genießen. Verschiedene Chöre und Musiker werden die Besucher abwechselnd mit besinnlichen Lied- und Musikbeiträgen unterhalten. Damit stimmen wir uns während der gesamten Weihnachtszeit auf die schönsten Tage im Jahr ein«, so Citymanager Daniel Bürkle. An den Markthütten können sich die Gäste mit herzhaften und winterlichen Speisen und wärmendem Tee, Punsch und Glühwein verwöhnen lassen. Gastronomen wie die Zelle, das Stadtgespräch und das Weingut Bauer bieten eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen. Die Stiftung Starke Familien veranstaltet die wunderschönen und besinnlichen »Sternstunden« auf dem Marktplatz und einer eigenen Hütte. Mit kleinen Aufführungen und Events schafft diese Aktion zusätzliche Besinnung und Unterhaltung und lädt Besucher ein, sich auszutauschen und zu treffen. Neben dem Winterdorf findet auch wie in jedem Jahr wieder ein Weihnachtsbaumverkauf in Richtung Marktplatz statt. Beim Weihnachtsshopping bieten zahlreiche inhabergeführte Geschäfte in der Innenstadt spezielle Aktionen an und freuen sich darauf, Kunden beim Weihnachtseinkauf individuell zu beraten. Die festliche Beleuchtung trägt zusätzlich zu einer besonders stimmungsvollen vorweihnachtlichen Atmosphäre in der Innenstadt bei. Am Samstag, den 14. Dezember steigt auch wieder die legendäre Après-Ski-Party im Winterdorf mit DJ Lucky. Alpiner Hüttengaudi und gute Laune sind hier für alle Besucher vorprogrammiert.

Mi. 4. bis Sa. 21. Dezember, Mo. bis Sa. 16 bis 20 Uhr, Innenstadt, Neckarsulm, www.neckarsulm.de