Winterlicher Lichterzauber Christmas Garden ist zurück

An dem Ort, an dem für gewöhnlich Kinderaugen hell leuchten, erstrahlen ab dem 17. November wieder über 1.500.000 bunte Lichtpunkte. Der »Christmas Garden« lässt erneut die Wilhelma erleuchten. In diesem Jahr wird die Beleuchtung des Rundwegs im Zeichen der Energiekrise auf ein notwendiges Minimum reduziert, behält aber die strahlende Leuchtkraft der Vergangenheit.

Kein Christmas Garden gleicht dem anderen, und jede Saison steht für ein einzigartiges, glitzerndes Gesamtkunstwerk. In diesem Sinne erleben die Besucher die beeindruckende Gartenlandschaft des Zoologisch-Botanischen Gartens der Wilhelma diesmal wieder aus ganz neuen bezaubernden Perspektiven.

Insgesamt mehr als 30 farbenprächtige Illuminationen säumen den Rundweg, darunter viele neue visuelle Highlights mit raffinierten Soundeffekten und musikalischen Untermalungen, von denen zahlreiche wieder von dem Komponisten und Sound-Designer Burkhard Fincke individuell arrangiert wurden.

Verschiedene externe Lichtkünstler beeindrucken mit ihren exklusiv für die Christmas Garden gestalteten Lichtinstallationen und garantieren mit jeder neuen Saison eine ständige kreative Weiterentwicklung. Zudem sorgt der renommierte Lichtdesigner Andreas Boehlke seit der Premiere der Christmas Garden in Deutschland 2016 für die technische und kreative Umsetzung der Events. Besinnlichkeit, Muße und Entschleunigung bilden dabei das geschätzte Profil der Veranstaltung – fernab vom hektischen Trubel der (Vor) Weihnachtszeit.

Neben den vielen Highlights im Christmas Garden Stuttgart fasziniert das Publikum hier die neue besinnliche Baumprojektion Natura, ein audiovisuelles Videomapping mit lippensynchronen Texten, gesprochen von der Grande Dame der deutschen Synchronsprecherinnen, Luise Lunow. Im Zauberwald, in dem sich die Installation Natura befindet, lohnt es sich Ausschau zu halten, denn zwischen den farbenprächtig angestrahlten Mammutbäumen haben sich kleine Feen und andere Waldwesen versteckt.

Ein weiteres Novum im Christmas Garden Stuttgart ist die Magische Galaxie mit ihren kosmischen Fantasieformen, die in der Luft zu schweben scheinen. Wie kürbisgroße Murmeln schimmern 60 Leuchtkugeln auf der Mondlichtwiese und wechseln ihre zarten Farben im Rhythmus zu programmierter Musik. Für traumhafte Fotomotive sorgt die mit fast 500 Lichtnestern geschmückte Baumallee und bietet romantische Lichtblicke auf die Damaszenerhalle. Neben den vielen lichtkünstlerischen Highlights steht in diesem Jahr auch wieder ein nostalgisches Karussell bereit, über das sich wahrscheinlich nicht nur die Kleinsten freuen.

Christmas Garden, 17. November bis 15. Januar, täglich ab 17 Uhr, Wilhelma, Stuttgart, www.christmas-garden.de