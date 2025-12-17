Winterliches Street Food Festival, 16. bis 18.01.25

Die Street Food Fiesta Winteredition kommt erstmals in die Stadt – und verwandelt den Marktplatz vom 16. bis 18. Januar in einen kulinarischen Treffpunkt mit winterlichem Wohlfühlflair. Passend zu den besonderen »Lichterwelten« der Kurstadt bietet das Festival ein stimmungsvolles Erlebnis aus internationaler Küche, gemütlicher Atmosphäre, warmen Getränken und liebevoll gestalteten Genussmomenten unter freiem Himmel. Mit dabei sind Köstlichkeiten unter anderem aus Venezuela (Arepas), Kolumbien (Empanadas), Mexiko (Tacos), Korea (Street-Food-Snacks & Specials), Amerika (Burger & »Loaded Fries«) oder Griechenland (Gyros & mediterrane Klassiker).

Fr. 16. bis So. 18. Januar, Innenstadt, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de