Die Besucher des RadioTon »Winterzaubers« dürfen ab 7. November mehr als gespannt sein, denn Eisbahn und Hüttendorf präsentieren sich in der neuen Saison 2025/ 2026 komplett überdacht auf dem Volksfestplatz und damit ringsum geschützt. Tageslicht fällt durch die transparenten ­»Wände« an den Außenseiten. Ein wunderschön gestaltetes Eingangsportal führt direkt auf einen schmucken kleinen Marktplatz, um den sich die einladenden Holzhäuschen zum Sitzen, die gastronomischen Leckereien und Getränke-Schänken gruppieren. Die 300 Quadratmeter große Echt-Eisbahn ­bildet das Zentrum der Attraktionen. Egal welche Kapriolen das Wetter schlägt: Der Spaß auf dem Eis für Groß und Klein bleibt ungetrübt. Selbstverständlich ist auch die Eisstockbahn Bestandteil des neuen Konzeptes. Die Besucher sollen sich in einer heimeligen Atmosphäre wohlfühlen, die ­Gemütlichkeit genießen, die die vielen liebevoll ausgesuchten Details prägen. Auch Eddi, der Elch mit der Sonnenbrille, und das Maskottchen der Eisbahn wird zur Begeisterung beitragen. Lángos-Variationen, Leckeres vom Grill, süße und herzhafte Kleinigkeiten sowie ein abwechslungsreiches Glühwein- und Softdrink-Angebot stillen Hunger und Durst. Öffnungszeiten und Tarife auf www.winterzauber-mgh.com. Über diese Internetseite kann auch die Eisstockbahn gebucht werden. Des Weiteren sind dort die Tarife zu finden. An den Dienstagen kann die Eisbahn für geschlossene Veranstaltungen gebucht werden. Die »Eisdisco« begeistert am Freitag, der Mittwoch bietet als »Familientag« besondere Vergünstigungen. Schlitt-­schuhe können vor Ort in allen Größen geliehen werden.

Fr. 7. November bis Di. 6. Januar, Volksfestplatz Bad Mergentheim, www.winterzauber-mgh.com