Funkelnder Winterzauber in der Wilhelma, 13.11. bis 11.01.26

Der Christmas Garden Stuttgart lädt wieder zu einer faszinierenden Reise durch eine Welt aus Licht und Klang ein. Über 30 kunstvolle Lichtinstallationen verwandeln den zwei Kilometer langen Rundweg durch die Wilhelma in eine traumhafte Winterlandschaft – und das in der 7. Saison mit neu gestalteter Streckenführung und vielen Highlights.

Die diesjährige Ausgabe bietet eine große Vielfalt innovativer Lichtkunst. Vom romantischen Lichterglanz bis hin zu aufwendig inszenierten Themenwelten schafft der Christmas Garden unterschiedliche Erlebnisebenen für alle Altersgruppen. Gleich zu Beginn begrüßen funkelnde Schneekristalle, ein freundlicher Schneemann und riesige Zuckerstangen die Gäste. Die Platanenallee glänzt mit filigranen Heißluftballons, das Aquarium wird zur Bühne für ein animiertes Lichtklavier. Im Maurischen Garten erwartet die Besucher ein leuchtendes Gesamtkunstwerk: Fast 80 glitzernde Eiben, tanzende Lichtpunkte und ein choreografiertes Lichtermeer – abgestimmt auf eine Musikkomposition von Burkhard Fincke. Die Rückseite des Maurischen Landhauses wird erstmals mit einer interaktiven Bodytracking-Installation bespielt, bei der Besucherselbst Sternenstaub erzeugen können. Bei den »Lebenden Felsen« werden Naturformationen durch bunte Projektionen in beeindruckende Lichtkunst verwandelt. Weiter geht es in den »Mystischen Zauberwald«, wo heimische Waldtiere wie Illusionen durch das Unterholz streifen. Der Weg führt zur spektakulären Kathedrale des Lichts – einem 24 Meter langen Lichttunnel mit goldenen Elementen. Der »Funkelnde Lichterwald« mit 30 synchron zur Musik programmierten Tannenbäumen bietet ein weiteres Highlight. Ein neues Erlebnis ist der »Geist der Weihnacht«: Ein Baum »erwacht« zum Leben, spricht zum Publikum und wird von Waldgeistern umtanzt. Zum Abschluss erfüllen sich winterliche Träume unter einem leuchtenden Bogen – während sanfte Licht-Schneeflocken herabrieseln.

Christmas Garden Stuttgart, Do. 13. November bis So. 11. Januar, 17 bis 21.30 Uhr, Wilhelma, Stuttgart, christmas-garden.de/stuttgart