Winterzauber in Eberbach 2025/26

Den Auftakt macht am ersten Adventswochenende traditionell der Eberbacher Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt, wo vom 28.11. bis zum 30.11. um den großen Weihnachtsbaum in diesem Jahr ein Reigen aus zahlreichen schön geschmückten Hütten mit einem vielfältigen kulinarischen und kunsthandwerklichen Angebot zahlreiche Gäste aus nah und fern zum Verweilen einlädt. Und natürlich dreht sich auch wieder das beliebte Kinderkarussell für die Kleinsten. Auf der autofreien Bahnhofsstraße Ost lässt es sich entspannt flanieren. Verschiedene Eberbacher Ensembles und Musiker sorgen für den musikalischen Rahmen des Weihnachtsmarktes und begeistern das Publikum. Am zweiten und vierten Wochenende im Advent verwandelt sich der malerische Lindenplatz in ein idyllisches Adventsdorf, wenn die EWG zu ihrem traditionellen Adventszauber mit weihnachtlichen Leckereien und regionalem Kunsthandwerk einlädt und sogar der Nikolaus vorbeischaut. Das dritte Adventswochenende steht im Zeichen des guten Zwecks, denn dann gestalten Rotary- und Lions-Club den beliebten »Ad(E)vent« auf dem Lindenplatz, dessen Erlöse für gemeinnützige Projekte gespendet werden.

Wenn anderswo die Lichter ausgeschaltet und die Hütten abgebaut werden und mit dem Weihnachtstag die Marktzeit endet, ist in Eberbach jedoch noch lange nicht Schluss. Zum vierten Mal darf sich Eberbach vom 08.01. bis 25.01. (jeweils donnerstags bis sonntags) auf das zauberhafte Winterdorf freuen, das mit einem bunten Programm und vielfältigen kulinarischen Genüssen die kurzen kalten Wintertage verschönert. Für die ganze Familie ist etwas dabei – Bands und Chöre, Zauber- und Feuershow, Puppentheater und DJs sorgen für gute Laune und natürlich kommt der Genuss nicht zu kurz. Winterzauber also (fast) den ganzen Januar in Eberbach, zu dem die Gäste auch bequem mit der Odenwaldbahn oder der S-Bahn anreisen können.

Eberbacher Weihnachtsmarkt

Fr. 28. bis So. 30. November, Neuer Markt

EWG Adventszauber

Fr. 5. und Sa. 6. Dezember, Fr. 19. und Sa. 20. Dezember, Lindenplatz

Ad(E)vent

Sa. 13. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Lindenplatz

Eberbacher Winterdorf

Do. 8. bis So. 25. Januar 2026, Neuer Markt