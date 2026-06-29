XIV. Aalener Römertage, 26. und 27.09.26

Am Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September, verwandeln sich das Limesmuseum und der Archäologische Park erneut in ein lebendiges Römerlager. Mit den XIV. Aalener Römertagen lädt das älteste Römerfest Süddeutschlands Besucher aus der gesamten Region und darüber hinaus zu einer faszinierenden Zeitreise in die Welt der Römer ein. Auf dem Gelände des ehemaligen größten römischen Reiterkastells nördlich der Alpen wird die Geschichte des Limes vor über 1.800 Jahren erlebbar. An beiden Veranstaltungstagen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Vorführungen, Mitmachangeboten und historischen Darstellungen. Mehr als 200 Mitwirkende aus ganz Deutschland und der Schweiz präsentieren authentische Einblicke in das zivile, militärische und handwerkliche Leben der Römerzeit. Zu den Höhepunkten der diesjährigen Römertage zählen die spektakulären Reitervorführungen der international bekannten Gruppe »Reiter Roms« der Legio XXI RAPAX. In eindrucksvollen Demonstrationen zeigen die Darsteller die Kampftechniken der römischen Kavallerie und erläutern anschaulich Ausrüstung, Bewaffnung und Ausbildung der Reitersoldaten des ersten Jahrhunderts nach Christus.

Für Spannung und Begeisterung sorgen darüber hinaus die Auftritte der Gladiatorenschule Trier. Als größte Gladiatorenschule Deutschlands rekonstruiert sie auf Grundlage archäologischer und historischer Erkenntnisse die Kampfkunst der Antike. Verschiedene Gladiatorentypen treten in authentischer Ausrüstung gegeneinander an und demonstrieren eindrucksvoll die Taktiken und Regeln der römischen Arenakämpfe. Einen umfassenden Einblick in das zivile Leben der Provinz Raetien vermitteln die POPVLARES VINDELICENSES. Mit ihrem eigens rekonstruierten römischen Wohnhaus, einer s-genannten Domus, sowie zahlreichen Vorführungen und Präsentationen machen sie den Alltag der Menschen im 3. Jahrhundert nach Christus anschaulich. Auch das römische Militärleben wird an den Römertagen eindrucksvoll dargestellt. Historische Darstellergruppen präsentieren Ausrüstung, Bewaffnung und Ausbildung römischer Soldaten und erläutern die Bedeutung des Limes als Grenzsystem des Imperium Romanum. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den antiken Handwerks-techniken. Handwerkerinnen und Handwerker demonstrieren traditionelle Fertigkeiten und geben Einblicke in die Herstellung von Gebrauchsgegenständen, Schmuck, Keramik und weiteren Produkten des täglichen Lebens.

Besonders familienfreundlich gestaltet sich das umfangreiche museumspädagogische Begleitprogramm. Zahlreiche Mitmachaktionen laden Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu ein, selbst aktiv zu werden und die Römerzeit mit allen Sinnen zu entdecken.

XIV. Aalener Römertage, Sa. 26. & So. 27. September, Limesmuseum und Archäologische Park, Aalen www.limesmuseum.de

Der Vorverkauf für die XIV. Aalener Römertage läuft bereits. Eintrittskarten sind direkt im Limesmuseum Aalen erhältlich.