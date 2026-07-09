Zeitreise 2.0: Der 635. Zunftmarkt in der Stauferstadt Bad Wimpfen (29. & 30.8.26)

Das Mittelalter ist zurück – und zwar lebendiger als je zuvor. Am 29. und 30. August verwandelt der Zunftmarkt Verein das historische Burgviertel der größten Stauferpfalz nördlich der Alpen in eine pulsierende Erlebnismeile. Seit November 1988 bringt der Verein diese Tradition nun schon lückenlos auf die Straße. Meister ihres Fachs aus ganz Europa, zeigen was echtes Handwerk bedeutet. Man schaut Schmieden, Glasbläsern und Korbflechtern über die Schulter oder entdeckt seltene, fast vergessene Künste wie das Salzsieden, Flachsweben und Fassdeckelschnitzen. Sogar eine authentische mittelalterliche Apotheke wartet auf einen Besuch. Besucher können sich historisches Streetfood und kühle Drinks schnappen, während Minnesänger Knud Seckel und die Band Triskilian sie mit packenden Sounds in eine andere Zeit versetzen. Für die Kids wird das Wochenende zum absoluten Abenteuer. Puppenspieler Andreas Kilger und der Zauber-Fritze garantieren beste Unterhaltung. In der kostenlosen Spielstraße wird selbst angepackt: Drucken, Basteln, Wappenbemalen oder Träumen im Märchenzelt stehen auf dem Plan. Zudem liefert die Stauferwache eine beeindruckende Waffen- und Rüstschau und erklärt im Info- Zelt das Mittelalter so spannend wie nie zuvor.

Sa. 29. und So. 30. August, Altstadt, Bad Wimpfen, zunftmarkt.de