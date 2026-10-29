Zum 41. Mal lädt der Nürtinger Weihnachtsmarkt zum Adventserlebnis ein (4. bis 13.12.)

Wenn der Duft von gebrannten Mandeln und Punsch durch die Altstadt zieht und festlich geschmückte Hütten rund um die Stadtkirche St. Laurentius stehen, beginnt die Weihnachtszeit in Nürtingen. Vom 4. bis 13. Dezember lädt der 41. Nürtinger Weihnachtsmarkt dazu ein, die Adventszeit in stimmungsvoller Atmosphäre zu genießen. Zehn Tage lang verwandeln 32 festlich dekorierte Weihnachtshütten die historische Altstadt in eine Weihnachtswelt. Handgefertigte Kunstwerke und besondere Geschenkideen treffen auf kulinarische Spezialitäten, süße Leckereien und wärmende Getränke. Schon der Weg zum Markt wird zum Erlebnis: Liebevoll gestaltete Tannenbäumchen aus Kindergärten, Schulen und Altenheimen begleiten die Besucherinnen und Besucher bis zum Marktgelände. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung. Auf dem Programm stehen die traditionellen Turmbläser der Stadtkapelle, festliche Konzerte, Auftritte von Chören und Musikvereinen, Themen-Stadtführungen, eine Modelleisenbahnausstellung und Stockbrotbacken. Natürlich darf auch der Nikolaus nicht fehlen. Für Erinnerungsfotos bieten sich der »Christmas-Selfie-Fotopoint« im Bühnenhaus und ein nostalgischer Schlitten mit Elchgespann an. Vielleicht begegnen die Gäste dort sogar dem Christkind oder dem Nürtinger Maskottchen »NürTiger«. Auch Kunstinteressierte kommen auf ihre Kosten: Die Stadtkirchengemeinde St. Laurentius präsentiert die Retrospektive »Weg-Zeichen« des Künstlers Max G. Bailly. Einen besonderen Ausblick ermöglichen die Turmwächter, die an beiden Wochenenden den Kirchturm öffnen. Wer die 189 Stufen erklimmt, wird mit einem Blick über die weihnachtlich beleuchtete Altstadt bis zum Albtrauf belohnt. In den Turmzimmern warten zudem musikalische Überraschungen. Ein weiteres Highlight folgt am 12. und 13. Dezember mit dem Nürtinger Adventsmarkt. Mehr als 50 liebevoll geschmückte Stände präsentieren Kunsthandwerk und individuelle Geschenkideen. Kerzenlicht taucht die historischen Gassen in eine besondere Atmosphäre. Der Markt reicht bis in den historischen Innenhof der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Führungen bieten Gelegenheit, den Campus aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Wenn ab 17 Uhr die Dämmerung einsetzt, zieht die schwedische Lichterkönigin Lucia an beiden Tagen mit ihrem Gefolge durch die Altstadt. Begleitet wird sie vom Julbock, der den Kindern das schwedische Traditionsgebäck Lussekatter überreicht. Mit etwas Glück begegnen den Gästen auch lustige Trolle. Ob beim Stöbern nach handgefertigten Schätzen, beim Genießen weihnachtlicher Köstlichkeiten oder bei Musik und Kultur: Die Nürtinger Weihnacht verbindet Tradition mit Entdeckungen und lädt die ganze Familie dazu ein, den Advent zu erleben.

Nürtinger Weihnachtsmarkt Fr. 4. bis So. 13. Dezember 2026 Öffnungszeiten: So. bis Do. 11 bis 20 Uhr, Fr. & Sa. 11 bis 21 Uhr Nürtinger Adventsmarkt Sa. 12. & So. 13. Dezember 2026 Öffnungszeiten: Sa. 11 bis 21 Uhr, So. 11 bis 20 Uhr, alle Infos unter: nuertingen.de/weihnachtsmarkt