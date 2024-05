Zweiradcenter Umbach: Sommerfest

Es ist wieder soweit: Das Zweiradcenter Umbach lädt am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Juni zum großen Sommerfest ein. An beiden Tagen gibt es Bewirtung durch den FFW Hölzern sowie Kaffee und Kuchen. Am Samstag wird der Nachmittag ab 16 Uhr durch Live-Musik von den Sofa Tigers untermalt. Am Sonntag gibt es zunächst ein ausgiebiges Weißwurstfrühstück, ab 12 Uhr wird Spanferkel angeboten. Zudem wird der Showroom am Samstag und Sonntag geöffnet sein und auch Probefahrten sind bei gutem Wetter selbstverständlich wieder möglich. Achtung: Am Sonntag ist keine Beratung und kein Verkauf vorgesehen. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos. Es gibt also keine Ausreden: Vorbeikommen und entdecken!

Sommerfest, Sa. 15. und So. 16. Juni

Sa. 10 bis 20 Uhr, So. 10 bis 16 Uhr,

Zweiradcenter Umbach, Heilbronner Str. 28, 74246 Eberstadt

Fon: 07134-9197207, www.zweiradcenter-umbach.de