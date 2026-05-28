Zwiefalter Bierfestival 2026, 19. bis 21.06.26

Die Familienbrauerei Zwiefalter Klosterbräu lädt vom 19. bis 21. Juni erneut zum großen Zwiefalter Bierfestival ein. Auf dem Festivalgelände der Brauerei erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Open-Air-Wochenende mit Live-Musik, regionaler Genusskultur, Vergnügungspark und besonderer Festivalatmosphäre. Unter dem Motto »3 Tage Open Air in Zwiefalten« verbindet das Bierfestival traditionelle Brauereikultur mit modernem Festivalcharakter. Neben einem großzügigen XXL-Biergarten und einer vielfältigen Food-Arena sorgen zahlreiche Attraktionen für Unterhaltung bei Jung und Alt. Dazu gehören unter anderem die Bier-Olympiade, ein Vergnügungspark sowie das nostalgische, sich drehende Weißbier-Karussell mit über 5.000 LED-Lichtern, das es so nur in Zwiefalten gibt. Musikalisch bietet das Bierfestival 2026 ein hochkarätiges Programm auf der Festivalbühne. Am Freitag startet die »Dirndl & Malle-Party« mit Party-Star Nancy Franck und der Band Rotzlöffl. Der Samstag steht unter dem Motto »Rock & Lederhosen-Party« mit Willkuer, der Partyband Ois Easy sowie einer Live-Übertragung des Fußball-WM-Spiels Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Ergänzt wird das Programm durch weitere Live-Acts. Der Sonntag wird als großer Familientag bei freiem Eintritt gefeiert. Besucher dürfen sich auf einen Weißwurst-Frühschoppen mit den Zwiefalter Brauhausmusikanten, den beliebten »Tornado der Blasmusik«, Ochs am Spieß, Kaffee und Kuchen sowie das große Finale mit King Ralf und Acoustic Rock freuen.

Zwiefalter Bierfestival 2026, Fr. 19. bis So. 21. Juni, Zwiefalter Klosterbräu Logistik-Areal, Zwiefalten, Infos & Tickets: zwiefalter.de/bierfestival