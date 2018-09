Fontänen, Feuer, Farbe – BUGA inszeniert spektakuläre Wassershows

× Erweitern Buga 2018/09 Wasserspiele

Eine der größten Wassershows Europas wird es im nächsten Jahr auf der Bundesgartenschau in Heilbronn zu erleben geben. Jeden Samstagabend wird der Karlssee auf dem Gelände zur spektakulären Bühne für Fontänen, Farbspiele und Flammenprojektionen. Bis zu 40 Meter hoch schnellen 160 Fontänen in den Abendhimmel, auf riesigen Wasserleinwänden wachsen Bilder und verschwinden wieder, Laser zeichnen immer neue kräftig bunte Linien, Wellen und Figuren in die Luft und erzählen die Geschichte des kleinen Wassertropfens. 30 Minuten lang verschmelzen Wasser, Farbe und Licht zu einer fantasievollen Mischung.

Buga Buga Wasserspiele3

„Die Wasserspiele bilden den krönenden Abschluss eines Samstags auf der BUGA“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel bei der Präsentation des außergewöhnlichen Spektakels auf dem Karlssee. „Inmitten der großen Vielfalt der Bundesgartenschau ist der abendliche Wasserzauber sicherlich ein Highlight und ein Erlebnis für alle Sinne. Die Besucher dürfen sich auf eine außergewöhnliche Show am See in der unverwechselbaren Abendstimmung auf dem BUGA-Gelände freuen.“

Buga 2018-09 Buga Wasserspiele2

Abendshows auch donnerstags und freitags – Täglich Tagesprogramm

Zusätzlich zu den Samstagabend-Wasserspielen erwarten große Wassershows die Besucher auch an Donnerstag- und Freitagabenden sowie vor Feiertagen. Sie unterscheiden sich in der Choreografie und den Musikrichtungen, wechseln regelmäßig und sind etwas kürzer als die Samstagabendshow.

Wasser ist eines der Hauptthemen bei der Bundesgartenschau Heilbronn 2019. Direkt am Neckar gelegen sind die bisher unzugänglichen Neckarufer nun als erholsame Parklandschaften gewichtiger Teil des Geländes geworden. Sie lassen die Besucher den Neckar in bisher ungekannter Weise erleben. Mitten auf dem Gelände prägen zwei neu angelegte Seen die Gartenschau-Landschaft, die sich mit der angrenzenden Kletterwand am Seeufer als Kulisse für die Wasserspiele geradezu anbieten. „Wir haben uns gut überlegt, wie wir die Wasserflächen und die wunderbare Atmosphäre rund um die Seen zusätzlich nutzen können“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.

„Mit den Wasserspielen bieten wir nun einen Programmhöhepunkt an, der die BUGA am Abend noch attraktiver macht und vor allem für Dauerkartenbesitzer und Übernachtungsgäste interessant ist. Neben den drei abendlichen Shows gibt es während der ganzen BUGA auch tägliche Shows.“

Das abendliche Wasserspiel startet jeweils mit der Dunkelheit – im Hochsommer gegen 22:30 Uhr. Bis zum Beginn können sich die Besucher vom Bühnenprogramm auf dem BUGA-Gelände unterhalten lassen oder in der Gastronomie launige Abende genießen. „Die BUGA bietet dafür reichlich Gelegenheit. Gerade in den Abendstunden entsteht noch einmal eine ganz eigene Stimmung“, sagt Faas

Mit 1000 Quadratmeter Projektionsfläche auf der Kletterwand, 600 Quadratmeter Wasserleinwand auf zwei Hydroscreens und Fontänen auf einer Länge von 120 Metern werden die Wasserspiele zu einer Show der Superlative. Sieben Lasersysteme und drei Flammprojektoren steuern Farbe, Formen und Wärme bei. Bis zu 4000 Liter Wasser sind gleichzeitig in der Luft.

Weltneuheit auf dem Floßhafen

Im Tagesprogramm zeichnen spezielle Düsen und eine ausgeklügelte Technik auf dem Floßhafen ausgefallene Blumeneffekte. Besucher können diese sogar selbst beeinflussen, indem sie mit Hilfe einer Gestensteuerung interagieren. „Mit der Installation im Floßhafen holen wir eine Weltneuheit auf die BUGA“, sagt Hanspeter Faas. „Darauf sind wir stolz“.

Realisiert werden die verschiedenen Wassershows von der Bietergemeinschaft COMPACTTEAM event-marketing-concept GmbH, Berlin, und CONSORTIUM EVENTTECHNIK GmbH, Wien. Bei der Entwicklung der Gestensteuerung war das Heilbronner Unternehmen Vishay beteiligt.

Premiere der Wasserspiele am Ostersamstag 2019

Die Premiere der Wasserspiele wird am Ostersamstag, 20. April 2019, und damit drei Tage nach der Eröffnung der BUGA am Mittwoch, 17. April, stattfinden.

Bundesgartenschau Heilbronn 2019

Mit der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 kommt nach 42 Jahren wieder eine BUGA nach Baden-Württemberg. Die BUGA Heilbronn ist die erste Bundesgartenschau, bei der eine Gartenausstellung und eine Stadtausstellung eine Symbiose eingehen. Neben großem gärtnerischem Können beschäftigt sie sich auch mit den Themen urbanes Wohnen der Zukunft, Mobilität und Digitalisierung. Im Mittelpunkt stehen jedoch Blumen, Pflanzen und Grün sowie renaturierte Neckarufer und zwei Seen. Mit der BUGA belebt die Stadt Heilbronn eine 40 Hektar große brachliegende Gewerbefläche in der Innenstadt neu, die nach 2019 zu einem lebendigen Stadtquartier wachsen wird. Die BUGA Heilbronn findet vom 17. April bis 6. Oktober 2019 statt.