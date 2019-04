Josef Klug im Gespräch

× Erweitern Josef Klug, Geschäftsführer Standortentwicklung in der Schwarz Gruppe Josef Klug, Geschäftsführer Standortentwicklung in der Schwarz Gruppe

Die Städte versinken in Abgasen. Neue Ideen sind gefragt und ein Umdenken in allen Fragen der Mobilität ist dringend notwendig. Das betrifft alle: Unternehmen, Bürger, Autofahrer. Im Juli 2017 wurde auf Initiative der Schwarz Gruppe und der Audi AG vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg ein Mobilitätspakt auf den Weg gebracht. Josef Klug, Geschäftsführer Standortentwicklung in der Schwarz Gruppe, erläutert im Gespräch mit MORITZ-Geschäftsführer Ingo Eckert und Redakteurin Simone Heiland die Notwendigkeit dieses Projekts und die Pläne der Schwarz Gruppe.

Herr Klug, was ist für Sie das wichtigste Ziel des Mobilitätskonzepts?

Wichtigstes Ziel ist es aus meiner Sicht, die Chance zum ersten Mal die verschiedenen Verkehrsarten integrativ gemeinsam zu betrachten. Also nicht: Der eine macht Straßen, der andere macht Radwege und der Dritte macht Stadtbahn, sondern alle Verkehrsarten zu einer Betrachtung zusammenzuführen um auch zu sehen, welche Optimierung das bessere Ergebnis in der Summe ist. Das ist ein ganz neuer Ansatz. Das zweite Novum ist, dass die Initiative zur Betrachtung der Verkehrsinfrastruktur nicht von den Behörden ausgeht, sondern von der Wirtschaft. Namentlich hier für Heilbronn und Neckarsulm die Schwarz-Gruppe und Audi, weil wir natürlich die größten Arbeitgeber sind, keine Frage, aber weil wir auch auf eine funktionierende Infrastruktur insbesondere den Verkehr betreffend angewiesen sind. Wir in der Wirtschaft sind es gewohnt, präventiv zu handeln und möglichst später erkennbare Mängel schon im Vorfeld abzustellen. Behörden haben meistens eine andere Sichtweise. Sie fangen dann an zu handeln, wenn der Mangel da ist. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt hier mal voran, weil wir die zwingende Notwendigkeit sehen, die Verkehrsinfrastruktur für den Raum Heilbronn-Neckarsulm zu verbessern, wenn wir alle ein Interesse haben, dass die wirtschaftliche Entwicklung hier so weitergehen soll. Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen, geht nicht ohne eine verbesserte Verkehrssituation. Beispiele haben wir schon genannt. Wir werden alle, große und kleinere Unternehmen, in einer gewissen Konkurrenzsituation sein, auch was die Anwerbung junger Leute und neuer Arbeits- und Fachkräfte betrifft. Wir müssen etwas tun, damit dies Leute nicht nach München, Hamburg oder sonstwohin in die großen Metropolen gehen. Die nächste Generation ist viel flexibler als wir es waren, die sind nicht mehr so an einen Ort gebunden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hier etwas bieten können, unter anderem auch eine gute Verkehrsinfrastruktur. Das waren die zwei wichtigsten Motivationen, als wir vor knapp drei Jahren mit den ersten Ideen gestartet sind. Diese Idee ist erfreulich schnell auf guten Boden gefallen, insbesondere beim Verkehrsminister, der aus diesem Ansatz den Mobilitätspakt gemacht hat.

Aber die Initiative ging von Ihnen aus?

Ja, wir sind als Wirtschaft mit dem Wunsch, dem Vorschlag oder auch der Bitte, die Verkehrsinfrastruktur hier in der Region zu verbessern, zu optimieren, Schwachstellen zu beseitigen und neue Ideen zu prüfen, an den Verkehrsminister herangetreten. Und er hat dann unter Hinzunhame der anderen Aspekte, also ÖPNV, Radverkehr etzetera, den Mobilitätspakt gemacht. So lagen die Fakten in relativ kurzer Zeit auf dem Tisch. Und jetzt kommt allerdings die spannende Frage der Umsetzung. Da erinnere ich bei jeder Veranstaltung daran, dass wir in der Gesellschaft nicht an Ideen, sondern an Ergebnissen gemessen werden. Das bedeutet: Die Planungsphasen müssen endlich sein, dann kommt die Realisierungsphase und dann kommt das Ergebnis.

Sind Sie die treibende Kraft?

Ja, das sind wir schon. Das ist wie immer im Leben, dass bei großen Projekten einer vorangeht oder schiebt oder zieht; da mahnt, dort unbequem ist, da noch ein wenig unzufrieden. Also, die treibende Kraft sind wir schon. Wichtig ist, dass wir die Mannschaft dazu bringen, dass jeder die Aufgaben, die ihm zugeschrieben sind, auch erfüllt. Die einzufordern ist auch nochmal eine Herausforderung, Da sind wir mittendrin. Aber die Aufgabe nehmen wir zusammen mit Audi gerne wahr. Aber auch wir als Wirtschaft schaffen das alleine nicht. Eigentlich ist es Aufgabe des Staats. Andererseits haben wir, Audi mit 17.000 Mitarbeitern, die Schwarz-Gruppe mit 15.000 Mitarbeitern, auch eine Verpflichtung, uns einzubringen. Aber: Die Berührungsängste zwischen Staat und Wirtschaft sind manchmal noch sehr rudimentär ausgeprägt. Wir werden teilweise schräg beäugt, das ist in Amerika ganz anders, da freut man sich, wenn sich die Wirtschaft einbringt. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Wirtschaft nicht immer nur vom Staat fordern kann, sie muss auch unterstützen, und das muss nicht immer nur finanziell sein. Hier war es so, dass wir das ganze Gutachten selber finanziert haben. Aus voller Überzeugung. So haben wir shnell eine Basis geschaffen, auf der wir weiter gemeinsam aufbauen können.

Kann das auch ein Modell für andere Bundesländer sein?

Wir sind erstmal froh, wenn es im eigenen Bundesland funktioniert. Offenbar hat es sich herumgesprochen, denn es haben sich in der Tat schon andere Regionen beim Verkehrsminister gemeldet, die das Modell Heilbronn-Neckarsulm auch machen wollen. Der Raum Stuttgart hat sich als erstes gemeldet. Als nächstes wird in der Region Rhein-Neckar über einen Mobilitätspakt nach unserem Vorbild nachgedacht - mit der SAP, Dieter Hopp, als treibenden Kraft. Flächendeckend ausrollen kann man das Modell aber sicherlich nicht, denn sonst sind alle wieder mit allem überfordert wie vorher auch. Es hat alles Grenzen. Das muss ja auch personell alles geregelt werden und es sind zusätzliche Aufgaben, die auf die Mitwirkenden zukommen.

Aber es gibt Denkanstöße und dann kann ja jeder das für sich richtige daraus ableiten. Das ist ja wichtig.

Das ist wichtig. Und vor allem, dass die politische Spitze auch spürt: Da ist Handlungsbedarf.

Welche Maßnahmen ergreift die Schwarz-Gruppe um die Ziele zu erreichen?

Wichtig ist, dass wir alle in einem Boot haben. Das ist die Außenwirkung. Dieser Mobilitätspakt hat aber auch eine nach innen wirkende Initialzündung gegeben, dass nämlich jeder der Beteiligten sich zu einer Aufgabe verpflichten muss. Wir haben uns dazu verpflichtet, dass wir uns in unseren eigenen Reihen unser betriebliches Mobilitätsmanagement aufbauen – nicht verbessern, denn wir haben keins. Aufbauen. Und da bin ich sehr positiv überrascht, dass wir innerhalb dieser zwei Jahre im Hause schon sehr viel bewegt haben: Von Mitfahr-Apps, Jobtickets über Shuttle-Busse, Leihfahrräder bis zur Subventionierung von Kauf-Fahrrädern. Jede Autofahrt, die wir dadurch einsparen, trägt zum Mobilitätspakt bei. Das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. An der Entwicklung bleiben wir dran und werden das stetig weiterentwickeln mit neuen Ideen. Wir starten in diesen Tagen mit einem neuen Projekt, mit einem überregionalen Shuttlebus für unsere Mitarbeiter, die von weiter her kommen, aus dem Stuttgarter Raum zum Beispiel. Dann warten wir mal ab, wie sich das entwickelt, und werden dann entsprechend das Ganze ausbauen auch in andere Richtungen. Ähnliches macht ja Audi. Das ist ein Stück Vorreiterrolle und vielleicht sind dann ja auch mal etwas kleiner Betriebe daran interessiert, das auszuprobieren. Das müssen dann aber die Städte für ihre Betriebe organisieren. Was wir machen, ist erstmal nur experimentell und als Idee gedacht.

Auf Bad Friedrichshaller Gemarkung entsteht ein Campus, der bis zu 5.000 Mitarbeiter beschäftigen soll – eine Art Ideenpool für die Weiterentwicklung aller Standorte.

In Bad Friedrichshall entsteht ein neuer Campus für künftig 5.000 Mitarbeiter. Was ist die Idee dahinter?

Die Idee lautet „Arbeitsplatz der kurzen Wege“, das heißt, wir führen am Campus alle Arbeitsbereiche zusammen und setzen dann von dort aus neue Ideen für die Weiterentwicklung der einzelnen Standorte und Abteilungen um. Der Campus ist nicht speziell nur für IT gedacht, à la Silicon Valley. Fakt ist, dass die IT sich in alle anderen Fachbereiche wie Einkauf, Logistik, Vertrieb und so weiter mit einbringen kann um dann für jeden einzelnen Bereich nach den richtigen Lösungen zu suchen und den Fachbereich weiter zu entwickeln. Konzentriert von einem Standort aus. Die Idee ist also, alle Bereiche integrativ zusammenzubringen. Die IT ist dabei das Herzstück. Das ist die Kernbotschaft des neuen Campus. Wir starten zunächst mit etwa dreieinhalbtausend Mitarbeitern, ausgelegt ist der Campus aber für 5.000 Arbeitsplätze.

Wie ist der Zeitplan?

Die ganzen Erschließungsarbeiten wollen wir in diesem und im nächsten Jahr soweit vorbereiten, dass ab 2021 mit dem Hochbau begonnen werden kann und dann so Richtung 2024/25 die Büros soweit bezugsfertig sind. Das ist eine Riesenmaßnahme. Und was davor kommt, ist natürlich genauso arbeitsintensiv: Kreisstraße verlegen, Leitungen verlegen, Regenrückhaltebecken bauen, Abwassersysteme errichten und so weiter. Es gibt auch bereits schöne Gedanken, wie wir die Ausgleichsmaßnahmen sinnvoll umsetzen, heißt neue Bäume pflanzen, weil alte gefällt werden müssen, was natürlich bei so einem Bauprojekt nicht ausbleibt. Wir sind auch mit dem Bebauungsplan gut dabei, aber noch nicht am Ende.

Hatten Sie in Ihren Überlegungen auch andere Standorte erörtert?

Das hatten wir, aber letztlich ist die entscheidende Frage, wo genügend Fläche zur Verfügung steht. Wir haben die ganze Region geprüft bis nach Schwäbisch Hall. Es geht ja um 16 Hektar Fläche, die wir da generieren. Das ist schon ein Wort. Und die haben wir in Bad Friedrichshall bekommen, und dort haben wir auch die Entwicklungsmöglichkeiten gesehen, deshalb fiel die Wahl auf Bad Friedrichshall. Keiner der Standorte ist unter dem Aspekt Mobilitätskonzept optimal. Keiner. Es gibt überall Verbesserungsbedarf. In Bad Friedrichshall ist es zum Beispiel der Ausbau der B27, von der Autobahn mindestens bis Offenau. Das betrifft dann auch Bad Wimpfen. Und da muss man dann genauso ran. Da müssen sich alle bereit erklären, mitzumachen.

Sind aktuell noch weitere Großprojekte geplant?

Wir haben jetzt keine Planungen für größere Projekte. Das wird immer situativ entschieden, wenn sich aus der Gesamtentwicklung irgendetwas ergibt. Aber im Prinzip haben wir jetzt mit den Großprojekten Bad Wimpfen, Bad Friedrichshall, Messezentrum Rötelstraße und der SMS-Schwarz Mobilitäts Solution in Weinsberg alle Projekte abgedeckt, die aktuell absehbar sind. Wir haben an allen Standorten Potenzial. Wenn da in fünf oder zehn Jahren neue Anforderungen kommen, können wir überall entsprechend reagieren.

Andere Großunternehmen wandern ab, die Schwarz-Gruppe konzentriert sich auf die Region. Werden Sie sich auch künftig zu Ihrer Heimat bekennen?

Ja, wir bekennen und mit Nachdruck und nachhaltig für unsere Region. Das ist der Grund für unser Engagement, auch für den Mobilitätspakt. Darüberhinaus ist es ja relativ einleuchtend: Unsere Wurzeln sind hier und darum wollen wir auch hier bleiben. Wir haben allerdings ein Stück weit Abstand von der allgemeinen Meinung genommen, dass wir in der Rötelstraße oder am Stiftsberg anbauen können. Das geht weder flächenmäßig noch verkehrstechnisch. Deshalb haben wir uns – wie erwähnt - für die dezentrale Unterbringung ausgesprochen.

In Bad Wimpfen entsteht die neue Lidl-Zentrale, wo 1.500 Mitarbeiter ab 2020 ihren Arbeitsplatz haben werden. Der Protest der Bürger zu Beginn der Bauarbeiten war groß. Inzwischen habe sich die Wogen geglättet. Nichtsdestotrotz werden da in naher Zukunft 1.500 Menschen täglich zusätzlich pendeln. Wie soll das gehen?

Es wurde von Anfang an durch Verkehrsgutachten geprüft, was dort an zusätzlichem Verkehr auf die Gemeinde zukommt und wie sich das gestalten wird. Wenn man das ganz dezidiert betrachtet, klingt das auf Anhieb nach viel mit 1.500 Mitarbeitern, aber die Verkehrsentwicklung wird unerheblich sein. Zum einen, weil es nicht täglich 1.500 zusätzliche Mitarbeiter sind, das sind ja Mitarbeiter, die bisher schon aus allen Richtungen in die Rötelstraße gefahren sind, das verteilt sich jetzt nur anders. Und zum Zweiten fahren sie morgens und abends jeweils in gegensätzlicher Richtung zu dem Hauptverkehr. Jetzt kommt aber noch ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich sind da jetzt Umgehungsstraßen im Gespräch. Die waren aber schon im Gespräch, bevor wir da überhaupt hingekommen sind. Denn die Verkehrssituation in Bad Wimpfen ist schon seit Jahren so wie sie ist. Das hat mit Lidl gar nichts zu tun. Neu kommt hinzu – und jetzt schließt sich wieder der Kreis zum Mobilitätspakt – dass wir uns auch für diese neuen Standorte überlegen, was wir im Sinne eines betrieblichen Mobilitätskonzepts tun können, um den ein oder anderen der 1.500 Leute zu bewegen, eben nicht mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu fahren. Da gibt es schon ganz konkrete Lösungen. Wir haben ganz neu in der Tiefgarage 300 Fahrradparkplätze mit Umkleide- und Duschkabinen. So einen Komfort gibt es woanders gar nicht. Es gibt die Möglichkeit, Fahrräder auszuleihen. Und wir sind mit den Gemeinden im Gespräch, dass bestimmte Radwege insbesondere zu den Stadtbahnhaltestellen ausgebaut werden. Und für die letzte Meile wäre dann eventuell ein Shuttlebus möglich, damit der Mitarbeiter, der mit dem Jobticket mit der Stadtbahn fährt, trockenen Fußes an seinen Arbeitsplatz kommt.

Elektroroller wäre auch denkbar?

Elektroroller ja, Und auch autonomes Fahren. Auch darüber denken wir nach. Da werden wir in erste Gespräche einsteigen, wenn die Automobilindustrie mal soweit ist. Das ist auch ein Thema beim Mobilitätspakt und wir werden da sicherlich ganz vorne mit dabei sein, wenn es eines Tages in die Testphasen geht.

Wie stehen Sie zu dem Radschnellweg, der ja auch Teil des Mobilitätspakts ist?

Den Radschnellweg wollte der Minister. Aber eines muss man wissen: Ein Radschnellweg funktioniert nur so gut wie die Zubringerstrecken gut ausgebaut sind. Da sind wie mit der Stadt Bad Wimpfen schon in Gesprächen, dass wir das von vorne herein mitplanen. Auch in Bad Friedrichshall ist das ein Thema. In Bad Friedrichshall haben wir on top eine Idee. Da wollen wir, mithilfe des Verkehrsministeriums, eine zusätzliche Stadtbahnhaltestelle bauen, die unmittelbar am Campus liegt. Optimaler geht’s nicht. Da kommen die Mitarbeiter mit der Stadtbahn direkt auf unser Gelände. Das ist der Plan. Aber der Weg dorthin ist schwierig, sehr schwierig.

Haben Sie Hoffnung, dass sich die Verkehrslage jemals entzerren wird? Denn wo wir heute anfangen und in zehn Jahren fertig sind, hat uns die Realität schon wieder überholt.

Wenn der Begriff der nachhaltigen Mobilität einen Sinn haben soll, und er muss einen Sinn haben, ist für mich völlig klar, dass wir da noch viele pfiffige Ideen haben müssen. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass das gelingt. Und das heißt nicht immer und zwangsläufig ein Mehr an Individualverkehr. Wir werden aber auch künftig neue Straßen brauchen, denn der Bus muss auf der Straße fahren und auch das autonome Fahren findet auf der Straße statt. Aber wir können durch intelligente Steuerung, Stichwort: Digitalisierung, Taktzeiten verkürzen und können dadurch den Platzbedarf verringern. Es sind viele Mosaiksteinchen, die da zusammenkommen. Nachhaltige Mobilität wird in unserer Gesellschaft ein ganz wesentlicher Baustein werden. Aber nur in der Summe, nicht indem man sich einzelne Teile herauspickt und Anderes liegen lässt. Das geht bis hin zu Filialstandorten. Die Zeit wird kommen, dass man sich insbesondere im urbanen Bereich, wo man keine Grundstücksflächen für 200, 300 Stellplätze mehr hat, überlegen muss, wie der Kunde ohne Auto in die Filiale kommt. Oder die Ware zum Kunden. Da muss er nicht mehr mit dem Fahrzeug in die Filiale fahren, die Banane in die Hand nehmen um sie dann heimzutragen. Das ist ja eine ineffektive Geschichte. Künftig wird er sich seinen Warenkorb digital zusammenstellen und die Ware wird zugestellt. Ich hoffe, dass wir uns auch im neuen Stadttteil Neckarbogen in diese Richtung bewegen werden.

Da geht aber auch ganzes Stück Einkaufserlebnis, und damit auch ein Stück gesellschaftliches Zusammensein, ein Stück Kultur verloren.

Da haben Sie Recht, aber es ist die Frage, ob man das Gemeinschaftserlebnis jetzt unbedingt im Supermarkt haben muss, wo man an der Obsttheke seinen Nachbarn trifft, und sieht, was er einkauft oder was er nicht einkauft. Das ist genau die Herausforderung der Städte, solche Möglichkeiten in andere Form zu schaffen. Das kann im kulturellen Bereich sein, das kann in Cafés um die Ecke sein, wo man sich trifft. Oder in Fachgeschäften. Aber dafür braucht man dann keine 200 Stellplätze. Also: Erlebnis ja, aber in anderer Form als heute. Es verändern sich ja auch die Gewohnheiten der Menschen. Stichwort: Freizeitgestaltung. Vor 30 Jahren war das noch nicht wirklich ein Thema, aber es wird ein noch viel größeres Thema werden. Wenn Sie künftig nur noch 30 Stunden in der Woche arbeiten und den Rest der Zeit auf dem Golfplatz verbringen. Also muss der Golfzeit die Möglichkeiten bieten, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man mal einen halben Tag verbringt. Das wird sich alles ändern. Und diesen Veränderungen müssen wir uns als Handelsgruppe kontinuierlich anpassen.

Sie sind ja nebenberuflich auch Bezirksbeirat in Kirchhausen. Dort war das Thema Schloßstraße schon Anfang der 90er-Jahre akut und ist es immer noch. Wird sich da je etwas zum Besseren wenden?

Die berühmte Ortsumfahrung, die ich immer für notwendig und sinnvoll gehalten habe, ist ja nach wie vor noch lange nicht in Sicht, wobei das – zumindest für die Schloßstraße - nicht die einzige Lösung ist. Wenn die Autobahn fertig ist, 2022, wird sich zeigen, ob der Verkehr durch die Gemeinden weniger wird oder nicht. Das Regierungspräsidium erhofft sich da viel mehr als wir. Mein Petitum ist immer gewesen, dass man nicht nur die Nordumfahrung Frankenbach betrachten kann. Meine Überzeugung ist bis heute, dass man diese Umfahrung mit einem neuen Autobahnanschluss ergänzen muss. Aber diese Meinung habe ich schon vor 15 Jahren erfolglos vertreten. In der Politik braucht man Mehrheiten, da kann ein Argument noch so gut sein, ohne Mehrheiten ändert sich nichts.

Der Autobahnanschluss sollte bestenfalls wo sein?

Zwischen Biberach und Kirchhausen Richtung Obereisesheim – da ist nach meiner Ansicht ein solcher Anschluss nicht nur sinnvoll, sondern auch möglich. Das hätte man schon machen können, als das Gewerbegebiet Böllinger Höfe erschlossen wurde. Das ist meine Kritik schon immer gewesen. Das Gewerbegebiet hat man in den 80er-Jahren begonnen zu entwickeln, mit einer Größe von über 200 Hektar. Und so ein großes Gewerbegebiet braucht einen anständigen Autobahnanschluss.

Und es wäre ja Platz gewesen.

Und es wäre damals Platz gewesen.

Und jetzt auch noch.

Platz ist auch jetzt noch da, aber jetzt hat man im Zuge des Ausbaus der A6 versäumt, diesen Anschluss mitzuplanen. Die Pforzheimer, die mit Heilbronn in etwa vergleichbar sind, haben sich rechtzeitig bemüht. Sie haben im Zuge des A8-Ausbaus zu den drei bestehenden noch einen weiteren Anschluss bekommen, wo die Abstände zwischen den einzelnen Anschlüssen nicht besonders groß sind. Das ist also gegangen. Und in Sinsheim hat man es auch hinbekommen.

Aber nochmal zurück zu Kirchhausen. Ein neuer Autobahnanschluss hätte nicht nur der Stadt Heilbronn gut getan in Hinblick auf die Böllinger Höfe, denn heute ist die Qualität eines Gewerbegebiets genauso wichtig wie seine Größe. Wenn der Anschluss und die Erschließung und die Zufahrt nicht stimmen, dann geht das ein oder andere Unternehmen da auch nicht hin. So einfach ist das. Da kann das Grundstück noch so groß und noch so günstig sein, wenn ich nicht anständig hin und wieder weg kommen, dann gehe ich da nicht hin. Ein solcher Anschluss hätte für Kirchhausen die größte Entlastung bedeutet. Da hätte kein LKW mehr durch den Ort fahren müssen, weil man dann direkt von der Autobahn ins Gewerbegebiet gekommen wäre. Jetzt ist es immer noch so, dass der Verkehr ab Bad Rappenau durch Kirchhausen zu den Böllinger Höfen geht. Das ist die Zufahrtsstrecke. Und von der anderen Seite, Abfahrt Untereisesheim über die Neckartalstraße, die ja auch nicht richtig funktioniert. Die Ironie der Geschichte war dann, als sich die Stadt Heilbronn und der Gemeinderat bei der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren endlich zu diesem Gedanken bekannt haben, dass ein Autobahnanschluss Sinn macht. Das wurde im Zuge des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau der A6 zum ersten Mal auch schriftlich kundgetan. Und dann hat der Bund geantwortet: Ihr seid leider zu spät dran. Da war die Planung fix und fertig und die Ansage war ganz klar, dass man nun nicht nochmal anfangen werde umzuplanen. Da haben wir zehn Jahre lang gekämpft, die eigene Stadt zu überzeugen, das waren ja nicht irgendwelche Fremde. Der Regionalverband hat diesen Anschluss schon seit 20 Jahren auf der Agenda. Es gab sicher auch Gründe seitens der Stadt, die damals dagegen sprachen, aber jetzt war es zu spät. Aber nichtsdestotrotz ist es im Mobilitätspakt wieder drin.