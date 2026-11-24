Wenn man bei Blanca Knodel klingelt, besteht eine gute Chance, dass aus der Gegensprechanlage eine Stimme kommt: »Wenn Sie hochkommen, können Sie mir die Getränkekiste da unten an der Treppe mit hochbringen?« Und mit »hochbringen« sind immerhin 134 Stufen gemeint. Denn Blanca Knodels Wohnung ist im Blauen Turm in Bad Wimpfen. Wer von dort oben die Aussicht über die Stadt genießen will, muss erstmal an Knodels »Mautstelle« vorbei. Seit 30 Jahren ist die 75-Jährige Türmerin in dem ikonischen Bauwerk, empfängt Besucher in ihrer Wohnung – oft mit einem Gläschen »Turmsekt« – kassiert den Eintritt und teilt bei Interesse bereitwillig ihr Wissen über Bad Wimpfen und seine Geschichte. Das ist reichhaltig, kommt sie doch kommt aus einer der ältesten Familien in Bad Wimpfen. 1996 zog sie mit ihren Kindern, damals acht, neun und elf Jahre alt, mietfrei in die enge Turmwohnung und wurde zu Deutschlands erster weiblicher Türmerin. »Von sechs Zimmern zu einem mit drei Kindern, das war eine Umstellung. Aber ich habe es eigenhändig geplant und umgebaut, dass es für uns alle passt«, lacht Knodel. Früher gehörte zu den Aufgaben eines Türmers, über die Stadt zu wachen und Feinde oder Feuer zu melden. »Feinde kommen hier nicht mehr hoch, nur Freunde«, erklärt Knodel. Einen Brand hatte sie 2016 allerdings tatsächlich mal entdeckt und gemeldet, bevor es zur Katastrophe werden konnte. »Genau wie Bad Wimpfen und der Turm zusammengehören, gehöre ich auch fest zum Turm. Wir haben uns über die Jahrzehnte ganz gut verstanden«, lacht Knodel. Viele Wimpfener blickten jahrelang abends nach oben auf den Turm und wünschten ihr, wenn sie noch Licht in Knodels Fenster sahen, eine gute Nacht. Nun endet diese Ära. Der 10. Januar wird Blanca Knodels letzter Arbeitstag als Türmerin. »Ich brauche Zeit für mich und weniger Stufen!« Dem neuen Türmer, den die Stadt Bad Wimpfen zur Zeit sucht, wünscht sie: »Der muss seinen eigenen Weg gehen.«

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