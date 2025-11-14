Die magische Reise in der Wilhelma beginnt!

Am 13. November fand die feierliche Eröffnung des Christmas Garden Stuttgart in der Wilhelma statt. Der neu gestaltete Rundweg mit mehr als 30 funkelnden Lichtinstallationen ist ab sofort bis zum 11. Januar 2026 zu erleben. In der siebten Saison des Christmas Garden Stuttgart erwartet das Publikum aus Stuttgart und der Region eine Vielfalt an abwechslungsreichen Highlights und fantasievollen Lichtinszenierungen.

Christian Doll (Geschäftsführer der C² CONCERTS GmbH) als örtlicher Veranstalter sowie Dr. Thomas Kölpin (Direktor der Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart) als Gastgeber begrüßten die rund 250 Premierengäste mit festlichen Ansprachen bei heißem Glühwein und Punsch. Anschließend fand ein erster Rundgang durch den farbenprächtig beleuchteten rund zwei Kilometer langen Christmas Garden Stuttgart statt.

Christian Doll: „Die magische Reise beginnt! Es freut uns die bereits 7. Saison des Christmas Garden Stuttgart zu eröffnen und freuen uns die Besucherinnen und Besucher mit einem neu gestalteten Rundweg durch den Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma zu begeistern.“

Dr. Thomas Kölpin: „Mit dem Christmas Garden startet für uns wieder eine spannende Zeit – jedes Jahr mit vielen neuen Ideen und Effekten. Das fasziniert sowohl unser Stammpublikum als auch Besuchende, welche die Wilhelma dank des Christmas Garden neu für sich entdecken.“

Der Christmas Garden Stuttgart erstrahlt ab sofort mit vielen Highlights wie dem prachtvollen Maurischen Garten im Festgewand: Das Maurische Landhaus und der Maurische Garten präsentieren sich als neu konzipiertes strahlendes Gesamtkunstwerk mit fast 80 funkelnden Eiben, zahllosen tanzenden Lichtpunkten, und einem Lichtermeer, dessen Choreografie auf die Musikkomposition von Sounddesigner Burkhard Fincke programmiert ist. Im Mystischen Zauberwald erwacht der Mammutwald mit schimmernden Farben zum Leben, in den Ästen wispert es geheimnisvoll und eine Erzählstimme gibt poetische Impulse. Die beliebte Kathedrale des Lichtsmit ihrem 24 Meter langen Lichttunnel und dem goldglänzenden Lichtergiebel lädt zu festlichen Selfies ein. Auch der Funkelnde Lichterwald bildet mit seinem Lichtspiel aus 30 synchron auf Musik programmierten Tannenbäumen ein einzigartiges Videomotiv. Für Verblüffung sorgt als weiteres Novum der Geist der Weihnacht, wenn plötzlich einer der ehrwürdigen Bäume der Wilhelma buchstäblich zum Leben erwacht, und als gütiger Waldbewohner von drolligen Waldgeistern umgeben zum Publikum spricht.

Für Familien bietet der Christmas Garden Stuttgart Familientage mit Überraschungen für Kinder am 17. und 24. November sowie am 01. und 08. Dezember 2025 und am 07. Januar 2026 an. Für die Familientage sind Familientickets online bereits ab 41,90 Euro erhältlich.

Am 01. Dezember und am 08. Dezember 2025 ist das beliebte VfB Stuttgart-Maskottchen Fritzle im Christmas Garden Stuttgart zu Gast, um die Kinder zu begrüßen. An allen anderen Familientagen spaziert auch der Walking Act Luftikus durch den Christmas Garden Stuttgart und Antenne 1 bietet einen Aktionsstand für Kinder an. Während der gesamten Saison gibt es für die kleinen Gäste Spiel und Spaß mit einer spannenden Kinder-Rallye, leuchtende Zuckerwatte und viele Fotospots.

Am 06. Dezember 2025 haben Kinder die Gelegenheit dem Nikolaus persönlich zu begegnen, der als kleine Überraschung einen Schokoladennikolaus verschenkt.

Vom 13. November 2025 bis zum 11. Januar 2026 lädt der Christmas Garden Stuttgart – örtlich durchgeführt von der C² Concerts GmbH – fast täglich zum Staunen und Genießen ein. Der Christmas Garden Stuttgart ist geschlossen am 24. & 31. Dezember 2025.

Karten gibt es auf christmas-garden.de/stuttgart sowie auf myticket.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets sind ab 21,90 Euro erhältlich. Neben fünf Familientagen mit attraktiven Familientickets bietet der Christmas Garden Stuttgart erstmals auch FlexTickets für Kinder an.

Weitere Informationen auf christmas-garden.de/stuttgart