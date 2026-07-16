Eberbach wandert im August (2.8.26)

Die Stadt Eberbach bietet von April bis Oktober geführte Wanderungen mit Wanderführerin Dr. Susanna Büchner an. Der Spaß am gemeinschaftlichen Wandern wird verbunden mit Informationen zu geologischen, kulturellen bzw. historischen Highlights der Wanderung. Angeboten werden unterschiedliche Streckenlängen zwischen 3,5 und 6 Stunden (10 bis 20 km). Eine Tour bis 3,5 Stunden kostet 5 € pro Person, eine Tour ab 4 Stunden kostet 10 € pro Person, gegebenenfalls kommen Zug- oder Busfahrt hinzu. Anmeldung und Informationen zur Zahlung erhalten Sie bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online im Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de gebucht werden.

Sonntag, 02. August 2026

Urwaldpfad und Kirchl (Eberbach), (ca. 17 km / 6 Stunden)

Vom Bahnhof Eberbach aus gelangt die Gruppe über die Neckarpromenade zur Neckarbrücke. Auf der anderen Flussseite wird im Wald bis zur Burg Stolzeneck gewandert. Über den wild-romantischen Urwaldpfad werden die Höhenmeter hinauf bis zum Hebert überwunden. Oben kann man das Steinkreuz von 1736 und das Kirchl bestaunen. Danach folgt der Abstieg mit mehreren Panoramablicken, der am Bahnhof Eberbach endet.

Anforderung: mittelschwer (500 m Aufstieg / 420 m Abstieg, Trittsicherheit für Urwaldpfad erforderlich)

Treffpunkt: Bahnhof Eberbach 9:45 Uhr