Eberbach wandert im Juni: Geführte Wanderungen von April bis Oktober 2026

Die Stadt Eberbach bietet von April bis Oktober geführte Wanderungen mit Wanderführerin Dr. Susanna Büchner an. Der Spaß am gemeinschaftlichen Wandern wird verbunden mit Informationen zu geologischen, kulturellen bzw. historischen Highlights der Wanderung. Angeboten werden unterschiedliche Streckenlängen zwischen 3,5 und 6 Stunden (10 bis 20 km). Eine Tour bis 3,5 Stunden kostet 5 € pro Person, eine Tour ab 4 Stunden kostet 10 € pro Person, gegebenenfalls kommen Zug- oder Busfahrt hinzu. Anmeldung und Informationen zur Zahlung gibt es bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online im Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de gebucht werden.

Sonntag, 07. Juni 2026

Strümpfelbrunn – Eberbach (Holzners Mühle und Katzenbuckel), (ca. 14 km / 6 Stunden)

Nach der Busfahrt nach Strümpfelbrunn wird entlang der Scheuer-Klinge hinunter zur „Holzners Mühle“ (Oberhöllgrund) gegangen, die ca. 220 Höhenmeter tiefer liegt. Dort besteht die Möglichkeit, mitten in der Natur auf der romantischen Terrasse neben Kuchen/Vesper auch das Panorama zu genießen. Von dort aus wird u.a. auf dem Katzenpfad nach Eberbach zurückgewandert, wobei der Katzenbuckel-Turm und die Burg Eberbach passiert werden. Informationen über die geologischen Highlights des Katzenbuckels runden die Tour ab.

Anforderung: mittelschwer (340 m Aufstieg / 730 m Abstieg, gute Grundkondition erforderlich)

Treffpunkt: Bahnhof Eberbach 10:15 Uhr