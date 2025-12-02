Editorial: Gemeinsam sind wir MORITZ!

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Während die Adventszeit auf Weihnachten einstimmt, ist der passende Moment zurückzublicken, den diesjährigen Weg Revue passieren zu lassen und vor allem Danke zu sagen!

Das Jahr hat mir einmal mehr gezeigt, wie bedeutend persönliche Begegnungen und offene Gespräche sind, denn Erfolg entsteht im Miteinander. Inmitten einer Zeit, in der Kommunikation immer schneller, digitaler und oft auch anonymer wird, war es angenehm zu erleben, wie viele von Ihnen den direkten Austausch schätzen. Aus Ihren Rückmeldungen, Ideen und manchmal auch ehrlichen Worten entstanden neue Themen, neue Blickwinkel und neue Impulse, die unseren MORITZ weiterentwickelt haben. Genau dieser kontinuierliche Dialog ist es, der mich antreibt und uns gemeinsam stärker macht. Getreu dem Sprichwort, dass der Wurm dem Fisch schmecken soll und nicht dem Angler!

Monat für Monat zeigt MORITZ, wie vielfältig unser kulturelles Angebot und wie lebenswert unsere Region ist. Viele Vereine, Kulturschaffende, Unternehmen, Initiativen und engagierte Menschen aus der Region haben mir ihre Türen geöffnet, Einblicke gegeben, Mut gemacht und inspirierende Geschichten erzählt. Daraus sind nicht nur spannende Beiträge entstanden, sondern auch Verbindungen, die weit über einzelne Ausgaben hinaus Bestand haben.

2025 war ein Jahr, in dem wir weiter lernen und uns verbessern durften. Die Anforderungen an ein modernes und interessantes Printmedium, unsere Homepage und unsere Social Media Kanäle steigen weiter und gleichzeitig wächst der Wunsch nach Orientierung, nach verlässlicher Information und nach einer Kommunikationsplattform, auf der regionale Themen ihren Platz finden. Mit unserem MORITZ möchten wir eine verlässliche Stimme sein, die informiert, verbindet, unterstützt und sichtbar macht, was unsere Region bewegt. Unser neuer MORITZ Song mit dem Titel „MORITZ weiß, wo was geht!“, der zurzeit über Social Media läuft, drückt genau das aus.

Natürlich war auch dieses Jahr nicht frei von Herausforderungen. Gesellschaftliche Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten, der dauerhafte Wandel in Arbeitswelt und Mediennutzung – all das prägt das Miteinander und fordert uns täglich sehr stark heraus. Gerade unter diesen Bedingungen wurde deutlich, wie viel Kraft in Vertrauen und Kontinuität steckt. Der persönliche Kontakt, gegenseitiger Respekt und eine Kommunikation auf Augenhöhe sind für mich nicht nur Werte, sondern die Basis unserer gemeinsamen täglichen Arbeit. Darum gilt mein Dank all denen, die den ­MORITZ auch in diesem Jahr begleitet und unterstützt haben: der treuen Leserschaft, unseren Kundinnen und Kunden, den regionalen Partnern und natürlich meinem Team, das mit Leidenschaft, Know-How und einem enormen Maß an Flexibilität Monat für Monat möglich macht, was am Ende druckfrisch in Ihren Händen liegt. Dieses Zusammenspiel prägt unser Leitmotiv: Nur gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir MORITZ!

Nun wünsche ich Ihnen eine erfüllte Adventszeit, Momente der Ruhe, Wärme im Kreis der Menschen, die einem guttun, und einen hoffnungsvollen Blick nach vorn. Lasst uns mit Zuversicht, Neugier und Mut in das Jahr 2026 starten. Ihnen allen Frohe Weihnachten, alles Gute für das neue Jahr, bleibt gesund und macht es gut!

Ihr Ingo Eckert und das MORITZ Team

MORITZ – Das Stadtmagazin

Erste Ausgabe: 1993/10

Elf Regionalausgaben: Heilbronn, NOK/Kraichgau, Hohenlohe/Main-Tauber/Ansbach, Ludwigsburg, Stuttgart, Reutlingen/Tübingen, Esslingen, Rems-Murr, Böblingen, Ostwürttemberg, Göppingen

Gesamtauflage: 101.000 Ex.

Auslagestellen: über 3.000

jährlich 8 thematische Sonderhefte

Homepage: www.moritz.de