Wie entsteht Leben, was geschieht im Körper während des Älterwerdens und welchen Einfluss haben wir selbst auf unsere Gesundheit? Diesen Fragen widmet sich die weltbekannte Ausstellung »Körperwelten & Der Zyklus des Lebens«, die ab dem 4. Dezember in den MM Studios im urbanharbor in Ludwigsburg zu sehen ist. Die von Dr. Gunther von Hagens und Dr. Angelina Whalley konzipierte Ausstellung nimmt die Besucher mit auf eine außergewöhnliche Reise durch die verschiedenen Lebensphasen.

Anhand echter menschlicher Präparate und eindrucksvoller Ganzkörper-Plastinate wird sichtbar, wie sich der menschliche Organismus entwickelt, verändert und altert. Im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht der menschliche Körper im Wandel des Lebens – von der Zeugung und vorgeburtlichen Entwicklung über Kindheit und Erwachsenwerden bis ins hohe Alter. Sie zeigt anschaulich, wie sich unser Körper verändert und welchen Einfluss unsere Lebensweise auf Gesundheit, Wohlbefinden und den Alterungsprozess hat.

»Unser Körper begleitet uns ein Leben lang – und zugleich hinterlässt unser Leben Spuren in unserem Körper«, erklärt Dr. Angelina Whalley, Ärztin und Kuratorin der Körperwelten. Zwar beginne der Alterungsprozess bereits mit der Geburt, doch sein Verlauf lasse sich mitgestalten. Die Ausstellung wolle dafür sensibilisieren, wie stark alltägliche Entscheidungen auf den eigenen Körper wirken.

Ein zentrales Anliegen ist die gesundheitliche Aufklärung. Die anatomischen Präparate veranschaulichen, wie Organe und Körpersysteme funktionieren und welche Folgen Krankheiten oder ungesunde Gewohnheiten haben können. Der direkte Vergleich gesunder und krankhaft veränderter Organe macht sichtbar, was im Körper sonst verborgen bleibt. So vermittelt die Ausstellung medizinisches Wissen und schafft zugleich Anreize, die eigene Lebensweise kritisch zu hinterfragen: Was hält uns gesund? Wie können wir auch im Alter beweglich, leistungsfähig und selbstbestimmt bleiben? »Der Zyklus des Lebens« verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlichen Denkanstößen.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich an ein breites Publikum: Auch ohne medizinische Vorkenntnisse eröffnet die Ausstellung einen verständlichen Zugang zum menschlichen Körper. Darüber hinaus bietet sie Fachkräften aus Medizin, Pflege und Gesundheitswesen besondere Einblicke. Weltweit haben bereits mehr als 58 Millionen Menschen die Körperwelten besucht und durch die einzigartige Präparate faszinierende Einblicke »unter die Haut« bekommen. Die Ausstellung versteht sich nicht nur als anatomische Schau, sondern als Einladung, den eigenen Körper und das Leben aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten.

Körperwelten & Der Zyklus des Lebens, Fr. 4. Dezember bis So. 25. April, Mo. bis Fr.: 9 bis 18 Uhr, Sa., So. & Feiertage: 10 bis 18 Uhr, (letzter Einlass jeweils um 17 Uhr), urbanharbor / MM Studios, Grönerstraße 31, Ludwigsburg, Infos & Tickets: koerperwelten.de