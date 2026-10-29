Halloween im MORITZ Land: Die besten Partys und Ausgehtipps 2026 (30. & 31.10.)

Von düsteren Techno-Raves über große Clubnächte bis hin zu Retro-Partys und schaurigen Gruselwelten: Rund um Halloween ist im MORITZ Land einiges geboten. Am Freitag, 30., und Samstag, 31. Oktober, locken zahlreiche Veranstaltungen mit Musik, Kostümen und besonderen Erlebnissen. MORITZ zeigt, wo sich das Feiern lohnt.

Heilbronn: Horror-Walking-Acts oder Rave

Im Club La Boom in Leingarten steigt am Samstag von 22 bis 5 Uhr „Scary Halloween“. Drei Areas, XXL-Gruseldekoration, Horror-Walking-Acts und ein Kostümwettbewerb stehen im Mittelpunkt. Musikalisch reicht das Angebot von 90er- und 2000er-Hits über Hip-Hop, Dancehall und Latin bis zu Club-Sounds. In der Atlantis-Lounge laufen russischer Pop, House und Dance.

Fans elektronischer Musik können alternativ den Halloween Mobilat Rave in Heilbronn besuchen. Ab 22 Uhr bietet der Club in der Salzstraße zwei musikalische Bereiche: Techno und Hardtechno im oberen Bereich sowie Oldschool, Disco und bekannte Partyhits im unteren Bereich. Die Veranstaltung verbindet härtere elektronische Sounds mit klassischen Partytracks.

Neckar-Odenwald-Kreis: Live-Rock und Gruselparcours

Wer Halloween lieber mit Live-Musik feiert, kann zur Halloweenparty mit Barbed Wire in der Elzberghalle in Elztal-Dallau gehen. Von 19 bis 2.30 Uhr sorgt die bekannte Liveband für Rock und Partyhits. Die Veranstaltung eignet sich für alle, die Kostüme, Live-Atmosphäre und eine große Tanzfläche bevorzugen.

Ein Erlebnis für Gruselfans ist der Halloween-Gruselparcours Spuk im Burggraben in Mosbach-Neckarelz. Von 18 bis 23 Uhr warten eine zu Fuß begehbare Geisterbahn, Erschreckereffekte, Lichtinstallationen und aufwendige Dekoration. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Für Kinder bis etwa zehn Jahre ist von 16 bis 17 Uhr eine weniger gruselige Runde vorgesehen. Ab 18 Uhr kann es zu Wartezeiten kommen; der Parcours ist nicht rollstuhlgerecht.

Hohenlohe: Hard Techno in Schwäbisch Hall und Crailsheim

Die Alte Zimmerei in Schwäbisch Hall verwandelt sich beim Halloween Rave am Samstag ab 22 Uhr in eine düstere Horrorhöhle. Nebel, UV-Licht und schaurige Dekoration treffen auf Hardbounce, Acid und Hard Techno. Zum Line-up gehören FILLER, Immerlaut, Lieselotte und Suna.

Bei der „Harder Halloween Party“ im Ratskeller Crailsheim veranstaltet Backyard e. V. von 21 bis 3 Uhr eine Nacht für Fans härterer elektronischer Musik. Das Programm reicht von Techno und Hardgroove über Hardtekk bis zu Hardstyle und Drum & Bass. Kostüme sind willkommen.

Ludwigsburg: Zwischen Gothic, Hard Techno und klassischer Halloweenparty

Im Four Runners Club in Ludwigsburg stehen gleich zwei Veranstaltungen zur Auswahl. Die Paradox Dark Halloween Party beginnt am Samstag, 31. Oktober, um 21 Uhr und dauert bis etwa 4.30 Uhr am Sonntagmorgen. Zwei Floors, aufwendige Dekoration und ein Kostümwettbewerb bilden den Rahmen für eine düstere Clubnacht. Musikalisch reicht das Spektrum von Gothic, Darkwave und Post-Punk bis zu Dark Electro, Cyber-Industrial und Hard Dance. Bereits am Freitag, 30. Oktober, startet dort „Dance of the Dead“. Ab 23 Uhr treffen auf zwei Floors Hardstyle und Hard Techno aufeinander. Der Rave richtet sich an Fans energiegeladener elektronischer Musik.

Wer lieber eine klassische Halloween-Party mit Kostümen und gemischter Partymusik besuchen möchte, findet im Ars Vivendi Dance Club in Ludwigsburg eine Alternative. Am Samstag, 31. Oktober, ist eine Halloween-Kostümparty mit amerikanischer Halloween-Dekoration, Live-DJ und Mixed Music angekündigt. Grusel-Make-up und aufwendige Verkleidungen sind willkommen, aber kein Muss.

Stuttgart: Große Partynächte und harte Beats

Wer Halloween in großem Stil feiern möchte, findet im SI-Centrum eine umfangreiche Clubnacht. Von 21.15 bis 3.30 Uhr sorgen sechs Dancefloors für Abwechslung. DJ Cosmo und DJ Amar präsentieren unterschiedliche Musikrichtungen, darunter Hits der 80er- und 90er-Jahre, aktuelle Charts und House.

Elektronische Musik steht beim Halloween Rave in den Wagenhallen in Stuttgart im Mittelpunkt. Ab 22 Uhr treffen in der markanten Industrie-Location Techno, Hard Techno und Deep Techno aufeinander. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Fans härterer elektronischer Sounds.

Reutlingen & Tübingen: Elektronisches Spukhaus oder orientalische Nacht

Im Sudhaus Tübingen wird es bei „Chaos an Halloween“ elektronisch. Am Samstag, 31. Oktober, verwandeln die Veranstalter CHAOS MACHT STERNE die Location ab 22.30 Uhr in ein musikalisches Spukhaus. Auf zwei Floors treffen Live-Shows auf Dark Disco, Psy-Techno, Trance und Bass.

Eine andere Atmosphäre verspricht die „1001 Nacht“-Halloweenparty in der ENVY Bar & Lounge in Reutlingen. Ab 22 Uhr erwartet die Gäste eine orientalisch inspirierte Partynacht mit passender Kulisse und einer Tanzshow von Sabrine. DJ Paco legt Mixed Music, Oldschool, Hip-Hop und R&B auf. Der Dresscode ist offen: Orientalische Outfits passen ebenso wie klassische Halloween-Kostüme.

Esslingen: Gruselshow oder Tanz zu Klassikern

Die Halloween XXL in der Osterfeldhalle in Esslingen-Berkheim verspricht eine große Partynacht. Von 20 bis 3 Uhr erwarten die Gäste mehrere Musikrichtungen, DJs, aufwendige Gruseldekoration, blutige Cocktails und unheimliche Walking Acts. Kostüme sind willkommen, aber keine Pflicht.

Wer lieber zu bekannten Songs tanzt, ist beim „Thrill Together – Halloween-Schwof“ im LUX in Esslingen richtig. Von 21 bis 1 Uhr legt die nonstopdiscotheque Funk, Soul, Rock, Disco-Pop und Hits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre auf. Dazu kommen Halloween-Dekoration und kleine Extras. Verkleidete Gäste erhalten einen Prosecco aufs Haus.

Rems-Murr-Kreis: Große Clubnacht in Winnenden oder Rudersberg

In Winnenden steigt am Samstag ab 22 Uhr „Winnendens größte Halloween Party“ in der Dream City. Eine XXL-Halloween-Bühne, DJs, Animation, schaurige Dekoration und ein Kostümwettbewerb sorgen für eine aufwendige Inszenierung. Süßes und Saures sowie Welcome-Shots runden das Programm ab.

Eine weitere Option ist „Halloween powered by ACHTWERK“ in Rudersberg. Ab 20.20 Uhr sorgen DJ NW und DJ AndiSmith für Musik und Stimmung. Gruselige Dekoration, Kostüme und Getränkespecials machen die Veranstaltung zur klassischen Clubnacht.

Böblingen: Halloween zwischen Motorworld und Clubparty

In Böblingen und Umgebung versprechen zwei Veranstaltungen eine schaurig-schöne Halloween-Nacht. Bei „NIGHTMARE AT MOTORWORLD“ in der Legendenhalle der Motorworld Böblingen treffen am Samstag, 31. Oktober, außergewöhnliche Fahrzeugkulissen auf Gruseldekoration, Licht- und Nebeleffekte, Walking Acts, DJs und Mixed Music. Die aufwendig inszenierte Location sorgt für eine besondere Atmosphäre.

Eine weitere Partymöglichkeit bietet die Halloween-Party im Sensapolis in Sindelfingen. Hier stehen DJs, aktuelle Tracks und Partyhits aus mehreren Jahrzehnten im Mittelpunkt. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene, die Halloween mit einer klassischen Clubnacht verbinden möchten.

Ostwürttemberg: Horrorween oder Scream Together

In Aalen findet in der Tonfabrik die „Horrorween“ statt. Von 22 bis 4 Uhr erwartet die Gäste eine große Halloween-Clubnacht mit XXL-Bühne, schauriger Dekoration, DJs, Animation und Kostümwettbewerb.

Im Kulturbetrieb ZAPPA in Schwäbisch Gmünd läuft zeitgleich „Scream Together“. Die Party startet um 23 Uhr und endet am Sonntagmorgen um 5 Uhr. Das musikalische Programm setzt auf Hardtechno, Hardgroove, Acid und Peak-Time-Techno. Mit dabei sind unter anderem Madame Mim, Manu Wiese, HXTC, F6R6G und Tim Finest.

Göppingen: Stranger Things und düstere Clubbeats

In der Gemeindehalle Ottenbach steht „STRANGER OTTENBACH – Halloween“ auf dem Programm. Am Samstag, 31. Oktober, wird die Halle von 20 bis 4 Uhr zu einer schaurigen 80er-Jahre-Welt im Stil von „Stranger Things“. Auf zwei Floors laufen Melodic Techno, Hardtekk, Bounce und Schranz sowie Klassiker der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre. Fotocorner, Tattoo-Corner, Snacks und aufwendige Dekoration ergänzen das Angebot. Wer im passenden „Stranger Things“-Outfit erscheint, erhält einen Gutschein für ein Freigetränk.

Düster und elektronisch wird es bei „Electronic Halluween – Tribal NRG“ in der Chapel Krypta in Göppingen. Die Underground-Party in den Gewölben der ehemaligen Militärkirche setzt auf Psychedelic Techno, hypnotische Grooves und organische Beats. Gruseldekoration, ein Außenbereich mit Feuertonne und eine Happy Hour sorgen für Halloween-Stimmung.