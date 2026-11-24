Die Illuminights verwandeln die Burg Stettenfels jedes Jahr in eine faszinierende Welt aus Licht, Projektionen und lebendigen Legenden. Die historische Anlage wird dabei zu einer atmosphärischen Erlebnislandschaft, in der modernste 3D‑Projektionstechnologie, kunstvolle Lichtinstallationen und erzählerische Inszenierungen zusammenkommen. Bei einem Rundgang durch verschiedene Räume und Außenbereiche entdecken Besucher eindrucksvolle Stationen wie thematische Projektionen, immersive Lichtwelten, erzählerische Räume und atmosphärisch inszenierte Bereiche der Burg.

Die Illuminights erzählen erstmals eine fortlaufende Geschichte, die sich mit jeder Station weiterentwickelt. Jeder Raum eröffnet ein neues Kapitel und führt tiefer in das Ice Kingdom. Bekannte Figuren wie Fiona, Ella und Ritter von Sturmfeder kehren zurück – doch diesmal stehen sie ihrer größten Herausforderung gegenüber. Wie in den vergangenen Jahren begleitet Fiona, das charmante Schlossgespenst, die Besucher durch die magische Welt der Illuminights. Sie erscheint zwischen den Filmen, taucht in Inszenierungen auf und bleibt ein unverzichtbarer Teil der Legendenwelt – diesmal mutiger und entschlossener denn je. Eine mächtige Königin aus den eisigen Landen hat die Burg in ihren frostigen Bann gezogen und die Herrschaft an sich gerissen.

Durch die Kombination aus Architektur, Lichtkunst und Storytelling erstrahlen Innenhof, Säle, Gewölbe, Türme und der Burggraben in völlig neuem Glanz. Die Illuminights bieten jedes Jahr ein neues Programm und entwickeln sich kontinuierlich weiter – so wird jeder Besuch zu einem einzigartigen ­Erlebnis.

Achtung: Am 24. und 31. Dezember sind die Illuminights geschlossen.

Illuminights

Sa. 19. Dezember bis So. 10. Januar, tägl. ab 17:30 Uhr

Burg Stettenfels, Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de

www.illuminights.de

Tages-Tickets

Kind (4–18 Jahre): 6,50 €

Ermäßigt: 10,00 €

Erwachsener: 13,50 €

Familie (2 Erw. + 2 Kinder): 34,00 €

Gruppe (4 Erwachsene): 48,00 €

Flex-Tickets

Kind (4–18 Jahre): 8,00 €

Ermäßigt: 12,00 €

Erwachsener: 15,00 €

Familie (2 Erw. + 2 Kinder): 38,00 €

Gruppe (4 Erwachsene): 54,00 €