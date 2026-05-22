Jetzt wird’s lebendig: Neue Terrarien in der Ausstellung zum 360°-Panorama „Amazonien – Faszination Regenwald“

Die begleitende Ausstellung zum 360°-Panorama „Amazonien – Faszination tropischer Regenwald“ im Gasometer Pforzheim wurde dieser Tage um eine spannende Attraktion erweitert: Lebende Gespenstheuschrecken, Riesen-Schnecken und Samtschrecken zogen in eigens gestaltete Terrarien ein und zeigen dem Besucher die Tricks der Evolution durch meisterhafte Tarnung und Schreckfärbung.

Dabei ergänzte Kurator Dr. Mirko Wölfling, selbstständiger Populationsökologe und seit einigen Jahren auch beratender Biologe für Künstler Yadegar Asisi und dessen Panoramen, die bereits bestehende Begleitausstellung zum aktuellen 360° Panorama „Amazonien“ um eindrucksvolle Beispiele aus der Tierwelt Südamerikas.

Exotische „Meister der Tarnung“

Die Ausstellung gewinnt damit eine völlig neue Dynamik, welche nun die komplexen Mechanismen im tropischen Regenwald auch mit lebenden Beispielen veranschaulicht. „Wir wollen den Besucher nicht nur zum Staunen bringen, wir wollen auch, dass mit dem Verständnis für die biologischen Zusammenhänge eine Wertschätzung für die fragilen Ökosysteme der Erde entsteht. Da war es für uns keine Frage, dass dies am besten mit den „exotischen Meister der Tarnung“, also mit lebenden Tieren geschieht“, erklärt Dr. Wölfling beim Einsetzen der Tiere.

Für den Kurator aus der Nähe von Schweinfurt war es deshalb wichtig, Tierarten zu wählen, die auch eine spannende Geschichte mit sich bringen. Die Gespenstheuschrecken der Art „Wandelnde Bohne“ (Diapherodes gigantea) sind zwar riesig, aber oftmals muss man sie im Terrarium trotzdem suchen, da sie einfach meisterhaft getarnt sind. Weibchen werden bis zu 20 Zentimeter lang und erinnern an die Hülsenfrucht der Bohne – daher der Name. In der Fachsprache nennt man die Tarnung Mimese. Der Kurator ist sich daher jetzt schon sicher: „Da werden Kinder mit ihren Eltern ein Suchspiel machen, wer die meisten Tiere entdeckt.“

Wer im Kampf ums Überleben nicht gefressen werden will, hat neben der Tarnung aber auch noch die Möglichkeit, Schreckfarben zu zeigen um die Fressfeinde abzuwehren. Samtschrecken (Peruphasma schultei) können das besonders gut. Sie sind zwar super getarnt, aber werden sie doch einmal entdeckt, dann stellen sie ihre leuchtend roten Flügel auf um Angreifer damit zu erschrecken. Wer im Tierreich diese Warnung ignoriert, muss mit einem stinkenden Sekret rechnen, das die Tiere produzieren. Auch diese Tierart sieht man in den neuen Terrarien.

„Wir wollen aber auch zeigen was passiert, wenn der Mensch in dieses komplexe System eingreift. Viele denken dabei an die massive Abholzung, aber das ist nicht alles. Dazu kommen noch fremde Arten, die der Mensch dorthin gebracht hat und die sich rasant ausbreiten.“ erklärt Dr. Wölfling von Bio-Advice. Afrikanische Achatschnecken (Lissachatina reticulata) sind so ein Fall. So süß wie die Tiere auch aussehen und so faszinierend es auch ist, wenn man die Schnecken-Ungetüme über Kinderhände laufen lässt… die Schnecken fressen unzählige Pflanzenarten nicht nur im Tropenwald, sondern auch von den Kleinbauern. Sie verdrängen zudem heimische Arten und können bei einer Massenvermehrung sogar im Straßenverkehr gefährlich werden, wenn sie die Piste in eine schleimige Rutschbahn verwandeln.

Diese und noch zahllose weitere Geschichten bieten die neuen Terrarien mit außergewöhnlichen Tieren – anschaulich, lebendig und hautnah.

Tipp: Die Pfingstferien eignen sich ideal für einen Familienausflug – inklusive Ferienprogramm im Gasometer.

Mehr Infos: www.gasometer-pforzheim.de