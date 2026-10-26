Lange Nacht der Museen und des Shoppings in Rothenburg, 20.11.26

Kultur, Geschichte, Weihnachtsstimmung und Einkaufserlebnis: Am Freitag, 20. November 2026, lädt Rothenburg ob der Tauber zum zweiten Mal zur ­Langen Nacht der Museen und des Shoppings ein. Zum Auftakt des Rothenburger Reiterlesmarktes öffnen von 18 bis 22 Uhr drei Museen, St. Jakob und zahlreiche Geschäfte ihre Türen und bieten besondere Aktionen und Einblicke.

Das RothenburgMuseum bietet ein abwechslungsreiches Programm für Familien, Kulturinteressierte und alle, die das ehemalige Dominikanerinnenkloster einmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen möchten. Dazu gehören die Kinder- und Familienführung durch das ehemalige Dominikanerinnenkloster mit Nonne Sabine um 18.30 Uhr, »Was man gern mal übersieht und doch braucht« – ein kurzer Spaziergang durch das RothenburgMuseum mit ­Camilla Ebert um 20 Uhr und »Antisemitische ­Stereotype am Beispiel der Rothenburger Passion« mit Jutta Striffler um 21 Uhr. Im Fischkeller können Kinder und Erwachsene eigene Modeln basteln. Für das leibliche Wohl sorgt der Freundeskreis des RothenburgMuseums. Harald Köhler vom Musicpoint Rothenburg setzt mit besonderen Lichtakzenten das Museum stimmungsvoll in Szene. Im Deutschen Weihnachtsmuseum wird die Geschichte des weihnachtlichen Schmucks lebendig. Zwischen Christbaumschmuck, Engeln und Glaskugeln beantworten Museumsmitarbeiter individuelle Fragen zu historischen Weihnachtsdekorationen. Im Historiengewölbe mit Staatsverlies wird Geschichte an diesem Abend ebenfalls lebendig. Die Junge Schar des Historischen Festspiels »Der Meistertrunk« nimmt die ­Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Auch St. Jakob öffnet im Rahmen der Langen Nacht der Museen und des Shoppings von 18 bis 22 Uhr ­ihre Türen. Alle 15 Minuten bieten die Kirchenführerinnen und Kirchenführer eine kurze Führung zu einem ausgewählten Bild oder Altar an. Für musikalische Momente sorgt Jasmin Neubauer an der Orgel.

Parallel zu den kulturellen Angeboten lädt die Lange Shopping-Nacht von 18 bis 22 Uhr zum entspannten Bummeln durch die festlich beleuchtete Altstadt ein. Zahlreiche Einzelhändler öffnen an diesem Abend ihre Türen bis 22 Uhr und locken mit Sonderaktionen und besonderen Angeboten. Modeboutiquen, hochwertige Schuhe, Schmuck, Souvenirs, edle Schokoladen, traditionelle Bäckereien und viele weitere ­Geschäfte. Wenn der Reiterlesmarkt seine ersten ­Besucher empfängt, die Museen ihre Türen öffnen, St. Jakob im Kerzenschein erstrahlt und die ­Geschäfte bis spät am Abend zum Bummeln einladen, zeigt sich Rothenburg von einer ganz besonderen Seite. Die Lange Nacht der Museen und des Shoppings ­verbindet Kultur, Geschichte, Weihnachtsstimmung und Einkaufserlebnis – und bietet damit einen besonderen Auftakt in die Rothenburger Weihnachtszeit.

Teilnehmer

Historienverlies von »Der Meistertrunk«

Deutsches Weihnachtsmuseum

RothenburgMuseum

Kirche St. Jakob

Eintritt für alle vier Museen (Sammelticket): 10 Euro

Der Reiterlesmarkt hat bis 20 Uhr geöffnet.

Lange Nacht der Museen und des Shoppings, Fr. 20. November, 18 bis 22 Uhr, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de