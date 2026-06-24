Mitmachkonzert & Aktiv-Tag im Audi Forum Neckarsulm (19.7.26)

Magische Geschichten, mit­reißende Musik und ganz viel Fantasie: Beim interaktiven Kinderkonzert »ADUI und der Geschichtenzauber« begeben sich Kinder auf eine ­musikalische Reise durch ­bekannte Erzählwelten – zum Zuhören, Mitmachen und ­Staunen. Am selben Tag können sie zudem im Rahmen des ­Aktiv-Tages das Audi Forum ­Neckarsulm spielerisch ­kennenlernen.

Am 18. Juli wird das Audi Forum Neckarsulm zur Bühne für ein besonderes Familienerlebnis: Mit »ADUI und der Geschichtenzauber« bringt ein interaktives Kinderkonzert Musik, Fantasie und Mitmachen zusammen. Wenn ein kleiner Roboter zum Konzert einlädt, wird es alles andere als gewöhnlich. Gemeinsam mit der Audi Bläserphilharmonie begibt sich ADUI auf eine Reise durch bekannte Geschichten und Märchen. Klangvolle Arrangements, lebendige Erzählmomente und interaktive Elemente sorgen dafür, dass das Publikum mittendrin ist. Mitsingen, mitdenken, mitfühlen: Hier wird Musik nicht nur gehört, sondern erlebt. Ganz nebenbei entdecken Kinder spielerisch, wie Musik funktioniert: Welche Rolle spielen Instrumente? Wie entsteht Spannung? Und wie erzählt ein Orchester eine Geschichte? Eine kindgerechte Moderation führt durch das Programm und macht die Welt der Klänge greifbar. Das Konzert richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und die ganze Familie. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ab 14:30 Uhr. Tickets gibt es im Audi Forum Neckarsulm (Tel.: 07132 3170110) sowie online im Audi Ticketshop.

Am Vormittag noch mehr erleben: Von 10 bis 14 Uhr lädt der Audi Aktiv-Tag dazu ein, das Audi Forum spielerisch zu entdecken. Im Mittelpunkt steht das Finale des »Radio Ton Kids Cup« – ein sportliches Projekt für Grundschulen in der Region, das gemeinsam mit der Deutschen Kinder Sport Akademie umgesetzt wird. Beim Parcours können alle ihr Geschick unter Beweis stellen und sich über kleine Preise freuen. Zusätzlich laden zahlreiche Mitmachstationen im ganzen Haus zum Ausprobieren und Kreativwerden ein – darunter auch eine Station des Vereins für Faszination Technik e.V. Für die passende Stärkung zwischendurch sorgt ein abwechslungsreiches Catering-Angebot. Auch Technikfans kommen auf ihre Kosten – von aktuellen Serienmodellen bis hin zum Formel-1-Showcar. Zudem startet die Sonderausstellung »Design Legenden« von Audi Tradition mit Konzeptfahrzeugen aus fünf Jahrzehnten.

Erleben, entdecken, bewegen: Der ­Audi Aktiv-Tag bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein – und das bei freiem Eintritt.

Audi Aktiv-Tag

Sa. 18. Juli, 10 bis 14 Uhr

ADUI und der Geschichtenzauber

Sa. 18. Juli, 15 Uhr

Audi Forum Neckarsulm

www.audi.de