Opernfestspiele Heidenheim 2026: Zwischen Macht und Menschlichkeit

Die Opernfestspiele Heidenheim (OH!) 2026 stehen unter dem Motto »MachtMenschen!« und verbinden große Opernwerke mit einem vielseitigen Rahmenprogramm aus Konzerten, Jazz, Kirchenmusik und Familienformaten. Im Zentrum des Festivals stehen Giuseppe Verdis Shakespeare-Opern »Otello« und »Macbeth« sowie die Kinderoper »Holle!«, die einen spielerischen Gegenpol zu den großen Tragödien bildet.

Mit »Otello« präsentiert das Festival einen Höhepunkt der italienischen Oper. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen dem Feldherrn Otello und seiner Frau Desdemona, die zunächst von Vertrauen geprägt ist. Doch der Fähnrich Jago spinnt ein Netz aus Intrigen und Eifersucht, das Otello zunehmend in den Wahnsinn treibt. Aus Liebe wird Misstrauen, aus Vertrauen Zerstörung, bis die Handlung in einer tragischen Katastrophe endet. Auch »Macbeth« widmet sich einem intensiven Blick auf Macht und Moral. Die Begegnung mit drei Hexen löst bei Macbeth eine verhängnisvolle Entwicklung aus: Die Prophezeiung, er werde König, entfacht einen unaufhaltsamen Ehrgeiz. Angetrieben von Lady Macbeth schreckt er nicht vor Mord zurück, um die Krone zu erlangen. Doch mit der Macht wächst die innere Zerrissenheit. Schuld, Angst und Wahnsinn untergraben schließlich seine Herrschaft. Einen bewussten Kontrast bildet die Kinderoper »Holle!«. Sie erzählt von Frau Holle, die überfordert vom ständigen Wettermachen beschließt, Urlaub zu machen und ihre Aufgaben abzugeben. Doch die Vertretung bringt das Wetter völlig durcheinander, und Natur wie Menschen geraten aus dem Gleichgewicht. Inspiriert von der Grimm’schen Vorlage und gemeinsam mit Schulklassen entwickelt, verbindet das Werk von Komponist Sebastian Schwab musikalischen Humor mit aktuellen Fragen des Klimawandels.

Das Rahmenprogramm der Festspiele ergänzt die Opern mit einer breiten musikalischen Vielfalt. Den Startschuss für den Festspielsommer liefert die OH! Late Night am 6. Juni. Den feierlichen musikalischen Auftakt bildet am 12. Juni das Eröffnungskonzert »Das himmlische Leben«. Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter Leitung des finnischen Dirigenten Pietari Inkinen schlägt dabei eine Brücke zwischen Spätromantik und nordischer Klangwelt. Am 14. Juni folgt die Jazzgala »Toytoy x NDR Bigband«, die elektronische Elemente und Bigband-Sound verbindet. In der Pauluskirche erklingt am 21. Juni Gioacchino Rossinis »Petite Messe solennelle«, die Opernhaftes und geistliche Andacht vereint. Der »Blaue Abend« am 23. Juni in der Hammerschmiede Königsbronn kombiniert Musik und Kulinarik in intimer Atmosphäre. Die »Schlossbergtafel« am 5. Juli verwandelt den Heidenheimer Schlossberg in ein offenes Sommerpicknick mit Opern- und Musicalmusik. Für Familien folgt am 11. Juli »Der Karneval der Tiere« mit den Stuttgarter Philharmonikern und Erzähler Juri Tetzlaff. Die Jazzfrühstücke am 12., 19. und 26. Juli zeigen unterschiedliche Facetten des zeitgenössischen Jazz auf. Am 15. Juli spannt das Galakonzert »Naturlaute« einen weiten Bogen von Carl Maria von Weber über Peter Eötvös bis zu Ludwig van Beethoven. Am 18. Juli widmet sich das »Quartett der Kritiker« der frühen Verdi-Oper »Macbeth«. Zum Abschluss verbinden die »Last Night – Symphonic Grooves« am 23. und 26. Juli Jazz und Klassik mit Musik von George Gershwin, Duke Ellington, Astor Piazzolla und Thilo Wolf. Ergänzt wird das Programm durch die Sommerserenade des Neuen Kammerchors Heidenheim am 19. Juli. So entsteht in Heidenheim ein Festival, das große Opern, musikalische Vielfalt und gesellschaftliche Themen verbindet und immer wieder die Frage stellt, wie Macht, Verantwortung und Menschlichkeit künstlerisch verhandelt werden.

Programm-Highlights

Fr. 12. Juni, 19.30 Uhr, Festspielhaus CCH: Eröffnungskonzert »Das himmlische Leben«

So. 14. Juni, 19.30 Uhr, Festspielhaus CCH: Jazzgala »Toytoy × NDR Bigband«

So. 21. Juni, 18 Uhr, Pauluskirche Heidenheim: »Macht der Besinnung«

Mi. 24 Juni bis So. 5. Juli, Stadtbibliothek Heidenheim: Holle!

Fr. 3. bis Sa. 25. Juli, Rittersaal Schloss Hellenstein/Festspielhaus CCH: Otello

Sa. 11. Juli, 15 Uhr, Festspielhaus CCH: Kinderkonzert »Der Karneval der Tiere«

Mi. 15. Juli, 19.30 Uhr, Festspielhaus CCH: Galakonzert »Naturlaute«

Do. 16. & Sa. 18. Juli, 19.30 Uhr, Festspielhaus CCH: Macbeth

Sa. 18. Juli, 16.30 Uhr, Festspielhaus CCH: Quartett der Kritiker

So. 19. Juli, 19 Uhr, Stiftskirche Mariä Himmelfahrt Obermedlingen: Sommerserenade

Do. 23. & So. 26. Juli, Rittersaal Schloss Hellenstein/Festspielhaus CCH: Last Night »Symphonic Grooves«

Opernfestspiele Heidenheim

Sa. 6. Juni bis So. 26. Juli, verschiedene Spielorte, Heidenheim, alle Infos, Tickets & Termine: opernfestspiele.de